وفاة "الجدع" فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض

محمد عقل/الخليج 365

أعلن اليوم الخميس عن وفاة الممثل المصري فاروق الفيشاوي (67 عاماً)، بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب موقع بوابة الأهرام.

وستتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ونقل الفيشاوي إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما ساءت حالته الصحية، وتفشى المرض في جسده، حتى إنه في الساعات الماضية، توقفت كل أجهزته ومات إكلينيكياً، قبل أن يتم إعلان الوفاة رسمياً فجر اليوم.

ونعى عدد كبير من الفنانين رحيل الفيشاوي، الذي سبق وصفه الممثل الراحل محمود عبد العزيز بـ "الجدع".وكتبت الفنانة سمية الألفي تعليقا مؤثرا على وفاة طليقها الفيشاوي عبر حسابها بـ"تويتر" قالت فيه: "فاروق راح عند ربنا هو أحن عليه من أي حاجة".

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وأصيب الفيشاوي بسرطان في العظام قبل أشهر ، لكن حالته تدهورت في الفترة الأخيرة مما استدعى دخوله المستشفى قبل أن توافيه المنية اليوم.

وكشف الفيشاوي العام الماضي عن إصابته بالسرطان خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي. ودخل مؤخرا في غيبوبة إثر توقف الكبد عن العمل.

وبدأ نشاطه الفني في سبعينيات القرن الماضي وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات. ومن أبرز افلامه "المشبوه" أمام عادل إمام عام 1981.

ولد الفيشاوي في إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و5 أشقاء. توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

شارك في أكثر من 130 فيلما وعملا دراميا، منها القاتلة، والطوفان، والرصيف، ومطاردة في الممنوع، وغدا سأنتقم، وحنفي الأبهة، ولا تسألني من أنا، وسري للغاية، ونساء خلف القضبان، وقهوة المواردي، والمرأة الحديدية، وفتاة من إسرائيل، والفضيحة، وديك البرابر.



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