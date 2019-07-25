تونس..السبسي يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى مجددًا

تونس/الخليج 365

أكد مصدر للأناضول، الأربعاء، أنه تم نقل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، إثر وعكة صحية تعرض لها.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لم يقدم أية تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للرئيس.

كما تناقلت وسائل إعلام تونسية، مساء الأربعاء، الخبر نفسه، فيما لم تنشر رئاسة الجمهورية حتى الساعة (23.00 تغ) أي بيان رسمي يؤكد فيه أو ينفي الخبر.

ومطلع يوليو/تموز الحالي، غادر السبسي البالغ من العمر 92 عاما المستسفى العسكري بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيانها بالحادة.

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وكان تعرض قبلها بأيام أيضا لوعكة أخرى "خفيفة"، نقل على اثرها الى المستشفى.

والإثنين الماضي، ظهر الرئيس التونسي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.

وفي 5 يوليو، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس بمناسبة احياء الذكرى ال 62؛ لإعلان الجمهورية.

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