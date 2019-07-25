صحيفة الخليج الالكترونية لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون جراء ثلاثة انفجارات بالعاصمة كابول. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن انتحاريًا فجر نفسه على متن دراجة نارية في حافلة تقل موظفين بوزارة المناجم، وبعد لحظات وقع انفجار ثان في المكان ذاته ما أدى إلى مصرع 5 مدنيين وإصابة 16 آخرين، مشيراً إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع, مبينًا أنه لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 21 شخصاً نتيجة 3 انفجارات بـ #العاصمة_الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.