تونس.. التسمم الغذائي يُدخل #السبسي المستشفى

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء إن السبسي نُقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.

وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.

وأكدت إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس أن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته، بحسب وكالة رويترز.

Advertisements

وصرح حافظ قايد السبسي ابن الرئيس بأن والده نقل للمستشفى العسكري إثر ”توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية“.

وكان السبسي نقل الشهر الماضي في حالة حرجة للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعًا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.