اليابان تندد: #كوريا_الشمالية تزيد التوتر بـ”صاروخين”

الخليج - رويترز

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيرَي المدى باتجاه البحر، في الوقت الذي أدانت فيه اليابان عملية الإطلاق.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي لوكالة «رويترز» إن «الصاروخين اللذين أطلقا من منطقة قرب ونسان، قطعا نحو 430 كيلومترًا، ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترًا قبل أن يسقطا في بحر الشرق».

وأوضح أن من غير الواضح إن كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد أشرف على العملية من موقع الإطلاق من عدمه.

وأدان وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا إطلاق الصاروخين، قائلًا إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين أمر «مؤسف للغاية».

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من جانبه، قال مصدر بالحكومة اليابانية لوكالة الأنباء كيودو إن الصاروخين باليستيان، ولم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان، ولم يكن لهما أي تأثير في الأمن القومي للبلاد.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قد زار قبل يومين، مصنعًا لصناعة الغواصات الحديثة، في موقع لم يتم الكشف عنه. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية)، أن «زعيم البلاد تفقد غواصة جرى بناؤها حديثًا، وأشار إلى قدرات تكتيكية ونظم أسلحة جديدة».

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن «الغواصة التي جرى بناؤها باهتمام خاص من كيم، ستدخل الخدمة في البحر الشرقي/بحر اليابان، ولم يتم الكشف عن نظم الأسلحة التي تحويها الغواصة أو متى عاينها كيم».

وعبر «كيم» عن الرضا الكبير ببناء «الغواصة القوية»، وقال: «في بلد محاط بالبحر من الشرق ومن الغرب، فإن قدرة الغواصات العاملة تكون مكونًا مهمًّا للدفاع الوطني.. يتعين على كوريا الشمالية أن تستمر في تطوير قدراتنا الدفاعية الوطنية».