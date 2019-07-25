المملكة تستنكر التفجير الإرهابي في #الصومال

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الخليج - واس
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنياً للجرحى سرعة الشفاء، مؤكداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
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