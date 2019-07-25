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محادثات سعودية كويتية لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وكالة الأنباء الكويتية،: إن والكويت عضوي “أوبك” بحثا استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين.

 

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ونقلت الوكالة الرسمية عن متحدث حكومي قوله إن وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة زار الكويت من أجل “استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب، وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين”.

 

تغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

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