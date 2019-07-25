- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Esam Al-Fetori
واعتبر أن "جماعة الإخوان هي من نصبت فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلبا لهم"، وفق قوله.
وأوضح رئيس البرلمان الليبي قائلا "طلبنا مرارا من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك"، مشيرا إلى أن "تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحا".
وقال صالح: "نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة"، معتبرا وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات والسراج. وكشف أن الجيش الليبي يتعاون مع بلاد وصفها بالـ"صديقة" للحصول على الدعم والسلاح.
وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقيلة صالح: أربع دول من بينها عربية يتآمرون على ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.