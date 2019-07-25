“مراكز آمر” تحقق السعادة لمتعامليها بنسبة 96%

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي- سعيد شافني:

قامت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بإجراء استطلاع رأي لسعادة المتعاملين حول الخدمات التي تقدمها مراكز آمر النموذجية المنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي والتي بدأت إقامة دبي بتدشينها عام 2017، والتي تعد النموذج المعتمد لمراكز الخدمة في دبي وتهدف إلى تبسيط المعاملات وزيادة كفاءتها. وذلك بتقديم خدمات بأعلى ميزات الدقة والكفاءة، وفقاً لمعايير التميز المتوافقة مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، تحت إشراف كوادر وطنية وفريق عمل إقامة دبي.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أعلى نسبة حققتها هذه المراكز وصلت إلى 96% في حين أن أقل نسبة حصلت عليها بلغت 79%.

وأكد سعادة اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: “يأتي مشروع مراكز آمر، التي تتولاه إقامة دبي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بأن تكون دبي الأولى عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية، وانطلاقاً من سعيه الإدارة الدؤوب في تحسين مستوى الخدمات والتجارب المقدمة للمتعاملين”.

وأضاف المري: “أن إقامة دبي تحرص بشكل دوري على قياس رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق رفاه وسعادة الناس التي هي على رأس أولويات الحكومة. ووفق رؤية الإدارة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول أمناً وتقديماً للخدمات. مؤكداُ أن التقييم الدوري لمؤشرات ومقاييس الأداء للخدمات يسهم بشكل كبير في تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة”.

ومن جانبه أكد الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين في إقامة دبي: “أن استطلاع رأي سعادة المتعاملين ارتكز على 8 معايير رئيسية وهي سهولة الوصول للخدمة، سرعة إنجاز الخدمة، سهولة إتمام الخدمة، جودة معلومات الخدمة، خصوصية المتعامل، النزاهة والعدالة ومستوى السعادة العام.”

وأوضح مدير إدارة سعادة المتعاملين أن إقامة دبي تحرص على دراسة ومتابعة أفضل الممارسات في المجالات الخدمية والتعرف على فرص التحسين بهدف الارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين، وأفاد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبعض المراكز التي لم تلتزم بمعايير سعادة المتعاملين. وتم توجيه المراكز الحاصلة على أقل نسبة في مؤشرات سعادة المتعاملين للعمل على تحسين أدائها في تقديم الخدمات للوصول إلى الهدف الاسمى لإقامة دبي والمتمثل في إسعاد المتعاملين”.

وبدوره قال الرائد مروان بالحصا رئيس قسم مراكز آمر : “إن نتائج الاستطلاع تأتي بناءً على الزيارات التنسيقية التي تقام بشكل دوري لمراكز آمر و تأتي ضمن إطار جهود فريق عمل إقامة دبي للاطلاع عن قرب على جودة الخدمات المقدمة المتعاملين والأخذ بملاحظاتهم، والتي تسهم بدورها في مواكبة تطلعات الإدارة في إسعاد متعامليها، وبالتالي ضمان الحصول على خدمات وفق أعلى المعايير العالمية”.

كادر

استطلاع آراء المتعاملين الخدمات التي تقدمها مراكز آمر

أشرف شاه منثور – الهند: مراكز تقدم خدمة ذات جودة وكفاءة

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“لمسنا تغيراً ملحوظاً في مراكز تقديم الخدمة، فأنا مقيم منذ أكثر من 20 عاماً في دولة الإمارات. ولاحظت أن مراكز آمر النموذجية التي وفرتها إقامة دبي سهلت علينا الكثير من الوقت والجهد لانتشارها في كافة أنحاء مناطق دبي، كما أن هذه المراكز أصبحت تقدم خدمات هي الأولى من نوعها من حيث الجودة والكفاءة”.

ذو الفقار مالك – باكستان: تخليص المعاملات بأقل وقت وجهد

“مراكز آمر أسهمت في تخليص كافة معاملاتي بأقل وقت وجهد وفي مكان واحد. وقدمت لنا خدمة التطبيق الذكي “آمر” متابعة إجراءات تخليص المعاملات دون الحاجة للانتقال من مكان إلى آخر”.

حربي أحمد محمد – الأردن: مراكز آمر ذات تصميم معاصر وانسيابي

“مراكز آمر تمتاز بتصميمها المعاصر والإنسيابي مما يسهل الحركة فيها والانتهاء من الإجراءات بسرعة. وهذا يعود لوجود جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد. الأمر الذي ساهم في تحقيق سعادة المتعامل”.

إليسا موراليس – الفلبين: موظفو آمر يمتازون بسرعة الاستجابة

“لاقيت حسن استقبال منذ دخولي أحد مراكز آمر حيث شعرت براحة شديدة وطمأنينة. وكان الموظفين يتمتازون بسرعة الإستجابة والرد على الأسئلة برحابة صدر، فلم تستغرق إجراءات معاملاتي إلا دقائق معدودة”.

عبدالعزيز أحمد – مصر: مراكز تغطي احتياجات المتعامل في مكان واحد

“يوفر المركز كافة خدمات إقامة دبي التي تغطي احتاجات المتعاملين في مكان واحد وفي وقت أقل، مما جعلنا سعداء وراضين عن جودة الخدمات المقدمة وسرعة انجازها . كما أن موظفي المركز ملتزمين ويتسمون باللباقة وحسن الخلق”.

مالك ذو الفقار – باكستان: مراكز أسهمت في تجاوز الازدحام

“يمتاز مركز آمر ببيئة مناسبة ومحفزة للمتعاملين لأنه يجمع بين السرعة والكفاءة، فاليوم تجاوزنا الازدحام الذي كنا نعانيه في مكاتب الطباعة سابقاً بسبب ساعات الانتظار الطويلة”.