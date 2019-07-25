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بالصور: دبابات ومروحية في متحف عسكري تحت الماء في الأردن

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المتحف الجديد يهدف إلى تقديم تجربة ثرية للسياح دبي - بواسطة محمد فارس © AFP المتحف الجديد يهدف إلى تقديم تجربة ثرية للسياح

افتتحت السلطات في الأردن أول متحف عسكري تحت الماء يضم دبابات وحاملة جنود وطائرة هليكوبتر.

وتأمل السلطات أن تجتذب 19 قطعة من المعدات العسكرية المزيد من السائحين إلى منطقة خليج العقبة المعروفة بمنتجعات الغوص.تتضمن محتويات المتحف 19 معدة بحرية خرجت من الخدمة © Reuters تتضمن محتويات المتحف 19 معدة بحرية خرجت من الخدمة

ويوجد في المتحف العسكري سيارة إسعاف ورافعة حربية وبطارية صواريخ مضادة للطائرات وبعض المدافع وطائرة هليكوبتر مقاتلة، وفقا لهيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأضافت الهيئة أن هذه المعدات العسكرية وُضعت بالتوازي مع الشعاب المرجانية في محاكاة لتشكيل تكتيكي للقطع الحربية.سيارة إسعاف حربية بين معروضات المتحف © Reuters سيارة إسعاف حربية بين معروضات المتحف

وأشارت إلى أن هذا المتحف يستهدف توفير "نوع جديد" من المتاحف يقدم تجربة تجمع بين والبيئة والمعارض لمن يمارسون الغوص والسباحة في المنطقة.

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وتضمنت مراسم افتتاح المتحف الأردني عزفا لفرق الموسيقى العسكرية الأردنية.أزالت الجهات المشرفة على المتحف المواد الضارة من المعدات المعروضة للحفاظ على البيئة البحرية © Reuters أزالت الجهات المشرفة على المتحف المواد الضارة من المعدات المعروضة للحفاظ على البيئة البحرية

ويُعد شمال البحر الأحمر من المناطق الجاذبة للسائحين الذين يحرصون على مشاهدة الشعاب المرجانية في هذه المنطقة.

وأكدت هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنها أزالت "المواد الضارة" من المعدات العسكرية قبل غمرها في مياه خليج العقبة للحفاظ البيئة البحرية في المنطقة.

وقالت إن المتحف سوف يسمح بزراعة شعاب مرجانية صناعية، علاوة على المساعدة في تعافي الشعاب المرجانية الطبيعية.وضعت القطع الحربية بين الشعاب المرجانية بشكل يشبه تشكيل تكتيكي © Reuters وضعت القطع الحربية بين الشعاب المرجانية بشكل يشبه تشكيل تكتيكي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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