السودان.. توقيف ضباط وقيادات من نظام البشير خططوا لانقلاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لقوات من الجيش السوداني

وأكدت مصادر لسكاي نيوز عربية أن من بين المعتقلين، رئيس الأركان الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر أحمد بحر.

كما شملت الاعتقالات القياديين في الحركة الإسلامية، علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

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من AFP

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وأشار المصدر إلى أن المجلس العسكري، يعقد اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع.