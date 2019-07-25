شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة والكويت تسجل 48 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التى تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان)، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتى الرياض والشرقية، وتكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين أن الطقس، اليوم الخميس، سيكون حارا رطباً مع بعض السحب أحيانا.

وأوضحت الإدارة أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

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وتسجل درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية و الصغرى 31 درجة مئوية. والرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 30 %.

الإمارات

سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم فى أبو ظبى 40 درجة مئوية، وكذلك مدينة دبى.

الكويت

ترتفع درجة الحرارة اليوم فى دولة الكويت لتصل درجة الحرارة العظمى 48 درجة مئوية.