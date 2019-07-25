شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للحج بدبى تعلن سفر أول فوج من الحجاج الإماراتيين للأراضى المقدرسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة العليا للحج في مطارات دبي، اكتمال الاستعدادات والخطط الخاصة بمغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، عبر مطارات الإمارة، والكفيلة بتسهيل واختصار إجراءات سفرهم، وتحقيق السعادة والسلامة لهم، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سفر آمن وميسر لهم، في الذهاب والعودة دون تأخير أو عرقلة، في وقت شددت فيه على أهمية ودور التكامل في العمل والبرامج ما بين أعضائها من الجهات والدوائر الاتحادية والمحلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس، في مبنى المطار رقم 3، برئاسة محمد المرزوقي، وحضور ممثلين عن أعضائها في اللجنة، بما فيها قنصلية المملكة العربية السعودية في دبي، والذين تحدثوا جميعاً عن الخدمات المقدمة للحجاج، والخطط والتعليمات الخاصة بإجراءات مغادرتهم بسهولة ويسر وسعادة.

Advertisements

وأوضح المرزوقي أن الفوج الأول من الحجاج سيغادر إلى الأراضي المقدسة الأربعاء المقبل الموافق 31 يوليو الحالي على متن طيران فلاي دبي من المبنى رقم 2، على أن تتوالى بقية الرحلات من المباني الـ 3 للمطار حتى الـ 8 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن جميع الحجاج سيغادرون وفق المواعيد والرحلات المجدولة لشركات طيران الإمارات والسعودية وفلاي دبي، دون حاجة لإضافة أي رحلات أخرى.