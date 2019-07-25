شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتا الطائف تنهى استعدادتهما لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت إدارة المساجد بمحافظة الطائف، جميع التجهيزات والاستعدادات بميقات "قرن المنازل" على طريق (الطائف ـ السيل ـ مكة المكرمة)، وميقات "وادي محرم" على طريق (الطائف ـ الهدا ـ مكة المكرمة)، من ناحية الصيانة والإنارة والنظافة والصوتيات وتجهيز المكاتب الخاصة باللجان العاملة بالميقات من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام .

وأوضح مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف المكلف عبدالرحمن الحارثي ، أن الإدارة استكملت التجهيزات كافة بمسجدي الميقات استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام عبر ميقاتي السيل الكبير، ووادي محرم ، مشيراً إلى تشكيل عدد من فرق العمل ذات العلاقة التي باشرت مهامها مبكراً، إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات للجهات الحكومية المشاركة في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في الميقاتين منها: الأمانة والصحة والأمن العام وهيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني وشركة الكهرباء.

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وبيّن أنه سيتولى أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ في إلقاء الدروس و الكلمات الوعظية وتوعية الحجاج والرد على أسئلتهم فيما يتعلق بمناسك الحج، إضافة إلى توزيع عدد من النشرات والكتيبات والأشرطة المسموعة التوعوية المتعلقة بنسك الحج على ضيوف الرحمن.