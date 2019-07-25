ما نتائج اجتماع قوي الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية؟

إتفق بأديس أبابا قوي الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية حول قضايا الحرب والسلام وعودة وفد الحرية والتغيير اليوم الخميس لبدء التفاوض مع المجلس العسكري.

وأكد مصدر لـ"السودان نيوز ٣٦٥" بأن التفاوض أدت الي إتفاق كامل بين قوى إعلان والحرية والتغيير والجبهة الثورية في قضايا الحرب والسلام وتشكيل الحكومة المدنية وذلك وفقاً لما اتفقت عليه جميع قوى التغيير بلا محاصصات.

وانطلقت السبت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا المشاورات الرسمية بين الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور المبعوث الافريقي محمد الحسن لباد.

وبحثت المشاورات التحفظات التي ابدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في وقت سابق بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة الثورية حول السلام وكيفية تضمينها في الاعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الايام القليلة المقبلة.

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