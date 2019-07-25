شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات البحرين تؤكد وقوفها خلف ملك البلاد ضد التدخلات القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت عائلات مملكة البحرين، تأكيد وقوفها خلف قيادة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، معربة عن رفضها واستنكارها الشديدين لما قامت به قناة "الجزيرة" القطرية مؤخراً من فبركة ونشر للأكاذيب وحياكة المؤامرات التي تستهدف من خلالها الإساءة لمملكة البحرين والنيل من النسيج الاجتماعي لشعب مملكة البحرين الواحد.

فقد اعلنت عائلات المناعي، العباد ، آل عقاب، الشاعر، الحويطات، الحوطي، العُبيد، طيء، بوصبحي، وآخرون، ولائهم وتأييدهم للعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدين وقوفهم خلف قيادته في مواجهة كل المحاولات الإعلامية الممنهجة التي يقوم بها النظام القطري، والتي باءت بالفشل بفضل تصدي أبناء مملكة البحرين لها بحزم.

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