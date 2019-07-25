شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البحرينى يؤكد ان أمن الوطن هو الدعامة الأساسية للحفاظ على المكتسبات الحضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحرينى، أن أمن الوطن واستقراره هو الدعامة الأساسية للحفاظ على المكتسبات الحضارية والتنموية التي حققها الوطن في شتى المجالات، ونقطة الانطلاق نحو مواصلة جهود النماء والتقدم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البحرينى بقصره أمس،الأربعاء، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، حيث اطلع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على خطط وبرامج وزارة الداخلية واستعدادها الدائم لأداء واجباتها الوطنية في حفظ النظام وصون الأمن والاستقرار بكفاءة عالية. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

وشدد خليفة بن سلمان آل خليفة ، على حرص الحكومة البحرينية على تعزيز مقومات الأمن والاستقرار للتعامل بكفاءة مع كافة التحديات الأمنية لتبقي مملكة البحرين على الدوام بلداً امناً مطمئناً.

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وأعرب رئيس الوزراء البحرينى،تقديره لعطاءات وتضحيات رجال الأمن في أداء واجبهم الوطني، ودورهم المشرف في صون أمن الوطن واستقراره ونشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

من جانبه أشاد وزير الداخلية البحرينى، بالدعم المستمر الذي رئيس الوزراء لرجال الأمن للقيام بواجبهم في حفظ الأمن ومنجزات الوطن، مؤكداً أن رعاية واهتمام الأمير خليفة بن سلمان، بتعزيز وتطوير العمل الشرطي يشكل دافعا لبذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة الوطن.