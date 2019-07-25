شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى محافظة الضالع جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني إحراز تقدم جديد بتحرير عدد من المواقع التي كانت خاضعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأورد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا من محاور عدة وتمكنت من تحرير مواقع من أبرزها منطقة القهرة ومواقع المنقز بالمحور الشرقي وتبة وينان الاستراتيجية وقرية الرفقة وقرية صولان وتبة الخنيقي بالمحور الشمالي للجبهة، حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية.

وأضاف المركز الإعلامي أن قوات الجيش اليمني تمكنت - أيضا - من تحرير موقع الجميمة وتبة العظمة والمواقع المجاورة لها بالمحور الغربي للجبهة، موضحا أن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح.

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واعتبر أن تحرير تلك المواقع وتأمينها يمكن قوات الجيش اليمني من السيطرة النارية على مواقع الحوثيين في مناطق الزيلة وسلسلة تباب مريفدان.

وأكد استمرار المعارك مع ميليشيات الحوثيين الانقلابية في مختلف محاور جبهة مريس.