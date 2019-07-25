شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيون: أمريكا منعت صدور بيان من مجلس الأمن يدين هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة الأمريكية، منعت أمس، الأربعاء، محاولة لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل للفلسطينيين على مشارف القدس.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من إسرائيل وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينيا يواجهون خطر التشرد.

وطرحت الدول التى قادت محاولة استصدار بيان من مجلس الأمن، مسودة بيان من خمس فقرات، اطلعت عليها رويترز، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15. وتعبر المسودة عن القلق البالغ وتحذر من أن عملية الهدم "تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم".

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ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع. لكن دبلوماسيين قالوا أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان.

وتابع الدبلوماسيون أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجددا إنها لا توافق على النص.