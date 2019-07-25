شكرا لقرائتكم خبر عن "الترفيه السعودية":٣٠ ألف مشارك فى مسابقتي القرآن الكريم ورفع الآذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تمديد فترة التسجيل بمسابقتي تلاوة القرآن الكريم ورفع الآذان، إلى تاريخ 18 أغسطس القادم من العام 2019، عوضاً عن التاريخ المحدد مسبقاً وهو 22 يوليو الجاري.

وتسعى الهيئة من خلال تمديد فترة التسجيل، إلى احتواء الأعداد الكبيرة والتسجيل الكثيف في المسابقتين من مختلف دول العالم، حيث شهدت المسابقتان اللتان أطلقهما معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مطلع العام الجاري إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المشاركين حتى يوم أمس الثلاثاء الموافق ٢٣ يوليو الجاري، 30 ألف مشارك.

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يذكر أنّ الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان جائزة قيمتها مليوني ريال.

ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع الإلكتروني والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط https://quranathanawards.com/