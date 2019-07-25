في بريطانيا.. القيادة بـ"الشبشب" تعرضك لغرامة 5 آلاف إسترليني

أصبحت الأحذية الخفيفة "الشباشب" جزءا مهما من مظهر البريطانيين مؤخرا، بسبب ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة في أنحاء المملكة المتحدة، لكن هؤلاء الذين قرروا قيادة سياراتهم بـ"الشباشب" بدلا من الأحذية هذا الصيف، ربما يجدون أنفسهم في مأزق، لا سيما إذا تورطوا في حوادث.

ولا تُعَد قيادة السيارة بـ"الشباشب" غير قانونية في حد ذاتها، لكنّ ارتداءها يمكن أن يؤدي إلى قيادة غير جيدة؛ إذ من الممكن أن تعوق قدرة السائق على القيادة بأمان، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وبموجب المادة 97 من قانون الطرق السريعة البريطاني، ينبغي أن يرتدي السائقون ملابس وأحذية لا تعوقهم عن استخدام وسائل التحكم في السيارة بطريقة صحيحة وملائمة.

ومن الممكن أن تنزلق "الشباشب" في أثناء القيادة أو تنحشر أسفل الدواسات أو تمنعك من الضغط على الدواسات بقوة كافية للفرملة بسرعة؛ ما يمكن أن يؤدي إلى قيادة عشوائية وحوادث تصادم.

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وإذا كنت تقود سيارتك في بريطانيا واستوقفك أحد رجال الشرطة، إذا ما كنت تقود بطريقة خطيرة، ووجد أن السبب هو ما ترتديه في قدميك، فسيتم فرض غرامة مالية فورية قدرها 100 جنيه إسترليني، فضلا عن إضافة 3 نقاط عقوبة على رخصة قيادتك.

وإذا تورطت فيما هو أكبر من ذلك؛ قد تجد نفسك عرضة لغرامة بقيمة 5 آلاف جنيه إسترليني، و9 نقاط عقوبة على رخصة قيادتك، وربما يتم حظر قيادتك تماما.

وتوصلت دراسة سابقة، أجرتها شركة التأمين (ingenie)، إلى أن 27% من سائقي الدراجات النارية يفضلون ارتداء النعال عن الأحذية في أثناء القيادة، وأنه رغم عدد البريطانيين الكبير الذي يخاطر بارتداء أحذية فضفاضة في أثناء القيادة، يعتقد بريطاني من أصل ثلاثة، أنه من غير القانوني القيادة بأحذية فضفاضة.