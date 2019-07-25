بدر بن فرحان رئيساً فخرياً لـ«الآيكوم السعودي»

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وافق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، على الرئاسة الفخرية للجنة الوطنية السعودية للمتاحف «الآيكوم السعودي» وتأتي اللجنة الوطنية للمتاحف التي تم تشكيلها عام 2015 تحت مظلة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث ويسعى «الآيكوم السعودي» إلى تعزيز وجود المملكة في المنظمات الدولية والتعريف بثقافة المملكة عالمياً، عبر إبراز متاحفها وما تملكه من ثراء تراثي وأثري في أراضيها ويستهدف أيضاً النهضة بقطاع المتاحف ضمن رؤية المملكة 2030

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