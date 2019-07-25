شكرا لقرائتكم خبر عن الناشئ السعودى عبد الله الدوسرى يشارك فى البطولة الأوروبية للكارتينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الناشئ السعودى عبد الله الدوسرى، سائق فريق "إى دى" السعودى للسباقات، فى الجولة الثالثة من سلسلة بطولة IAME X30 الأوروبية للكارتينج، التى ستقام على حلبة واكرسدورف الألمانية، وتنطلق اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية، يدخل الدوسرى، 14 عاما، السباق فى فئة الناشئين وسط منافسة بين 137 سائقًا، يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم، بهدف التطوير واكتساب المزيد من المهارات الفنية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل، الذى سيشهد العديد من المشاركات المحلية والدولية.

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الناشئ عبد الله الدوسرى

وكان الدوسرى وصل ألمانيا الأحد الماضى ودخل فى معسكر إعداد قبل المشاركة فى الجولة وذلك بعد توقف مشاركاته بانتهاء موسمه الرياضى.

ويأمل الناشئ الذى يضع على عاتقه مهمة الوصول إلى طموحاته من خلال مشاركته فى البطولة الأوروبية إلى رفع مستواه الفنى، والاحتكاك مع السائقين الأوروبيين، مؤكدا أن سباقات الكارتينج هى المفتاح الرئيسى للوصول إلى عالم الاحتراف فى رياضة السيارات، مؤكدًا سعيه لتطوير قدراته الفنية والمساهمة فى رفع راية المملكة فى المحافل الدولية.