شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام بريطانيا فى جدة يشيد بالاستعدادات اسعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد قنصل عام بريطانيا فى جدة المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر، بالاستعدادات الكبيرة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ونوه "آشر"-وفقا لصيحفة (سبق) السعودية،س بالمشروعات التطويرية التي تشهدها منظومة خدمة الحجاج في مجالات البنية التحتية والمواصلات والرعاية الصحية والتقنية وكل المجالات التي تُسهم في تسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة ويسرًا على ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال لقاء قنصل عام بريطانيا فى جدة، المطوف طارق بن محمد عنقاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا.

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وقال إن الجميع يلمس في كل عام المزيد من التحسينات والتطويرات في مستوى الخدمات والإمكانات والتسهيلات ما يعزز مكانة هذه الدولة المباركة أمام العالم أجمع، ويؤكد حرصها على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

وتقدم بخالص شكره وتقديره لوزارة الحج والعمرة والمؤسسة على حرصهم المستمر في تقديم الخدمات المتكاملة للحجاج، لافتًا إلى أنه سيؤدي هذا العام 1440هـ آلاف الحجاج البريطانيين مناسك الحج وسط ترتيبات متكاملة أعدت لاستقبالهم من قِبل المؤسسة والقائمين على مكتب شؤون حجاج بريطانيا، في ظل التعاون الدائم والمستمر بين الجميع.

وقدَّر القنصل العام البريطانى بجدة، الأفكار التقنية التي تنفذها المؤسسة هذا العام وحرصها على تطويع التقنية الحديثة لمعرفة مؤشرات الأداء من حيث معرفة مواعيد وصول الحجاج إلى مكة المكرمة وأعدادهم أولاً بأول للتهيؤ لاستقبالهم وخدمتهم على الوجه الأكمل.