الارشيف / اخبار الخليج

الأمم المتحدة تستنكر بشدة هجوم مقر بلدية مقديشو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

استنكر المبعوث الأممي الخاص لدى الصومال حيمس سوان بـ"شدة" الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر بلدية مقديشو، مساء الأربعاء، والذي تبنته حركة "الشباب".

وقال المبعوث، في بيان له، "نستنكر الهجوم الإرهابي الشنيع الذي لا يُظهر أدنى احترام للإنسانية، والذي استهدف مسؤولين كانوا يخدمون الشعب الصومالي".

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الصومال حكومة وشعبًا في حربهم ضد الإرهابيين.

Advertisements

وقبل ساعات من وقوع التفجير التقي المبعوث الأممي جيمس اسوان مع رئيس البلدية عبدالرحمن عمر يريسو في مقر بلدية مقديشو لبحث مشاريع تنموية والتحديات الأمنية في مقديشو.

وفجر انتحاري نفسه داخل قاعة كان يجري فيه اجتماع أمني بين رئيس بلدية مقديشو ومدراء أحياء العاصمة ما أسفر عن مقتل 6 مسؤولين محليين، وإصابة رئيس البلدية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تستنكر بشدة هجوم مقر بلدية مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا