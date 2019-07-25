رئيس وزراء قطر يلتقي نظيره الباكستاني

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

التقى رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، نظيره الباكتساني عمران خان، خلال زيارة قصيرة للدوحة.

وعبر آل ثاني، عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن سروره بلقاء عمران خان؛ وقال إن الزيارة تؤكد عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين والشعبين.

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وقام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في يونيو/ حزيران الماضي، بزيارة رسمية لباكستان تم خلالها التوقيع على اتفاقيات بين البلدين تقدر قيمتها بنحو 22 مليار دولار.

ويربط الدوحة وإسلام أباد، علاقات قوية، حيث وقعا على اتفاقيات عدة لتعزيز التعاون العسكري، تشمل انتداب جنود باكستانيين إلى قطر في عام 1985، والتعاون الدفاعي في 2010، ومذكرة تفاهم لأنشطة البحث والتعاون الأكاديمية في 2016.

وقدمت إسلام أباد المساعدة للقوات الجوية القطرية، في تدريب عناصرها في بلادهم، كما خضع عدد من الطيارين القطريين لدورات أساسية ومتقدمة في مختلف مؤسسات سلاح الجو الباكستاني.

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