القوات العراقية تطهر أكثر من 700 كم مربع من "داعش"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، تطهير أكثر من 700 كم مربع شمال بغداد من تواجد خلايا تنظيم "داعش" بعملية عسكرية واسعة انطلقت المرحلة الثانية منها السبت.

وقالت قيادة العمليات المشتركة (تتبع الدفاع)، في إيجاز عسكري لنتائج العملية، إن "المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر العسكرية تم خلالها تفتيش وتطهير جميع مناطق شمال بغداد خاصة أقضية الطارمية والنباعي والعبايجي".

وانطلقت المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر العسكرية، في 7 يوليو/تموز الجاري، وشملت تطهير مناطق في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، وصولا إلى الحدود السورية، وانتهت الأسبوع الماضي.‎

وأضافت القيادة في إيجازها العسكري "جاءت هذه العملية لإلقاء القبض على الإرهابيين والمطلوبين قضائيا ومصادرة جميع الأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات العسكرية غير المرخصة".

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وأوضحت أن "المساحة التي تم تفتيشها حسب المحاور هي قيادة عمليات بغداد 123 كم مربع، والشرطة الاتحادية 102 كم مربع، والرد السريع 165 كم مربع، والحشد الشعبي 114 كم مربع، والفرقة المدرعة التاسعة 212 كم مربع، وبلغ مجموعة المساحة التي تم تفتيشها وتطهيرها 716 كيلو متر مربع".

ومؤخرا، زاد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار مئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.