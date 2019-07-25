ليبيا.. القبض على 3 قادة بـ"القاعدة" مطلوبين دوليا بينهم جزائري

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

أعلنت قوة أمنية تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية إلقاء القبض على 3 قادة في تنظيم "القاعدة" الإرهابي مطلوبين دوليا في العاصمة طرابلس فجر الأربعاء.

وقالت غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، في بيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المطلوبين محليا ودوليا، نفذت القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة عملية مداهمة وقبض في حق إرهابيين مطلوبين دوليًا".

وأضافت أنها ألقت القبض على 3 "يصنفون قادة في تنظيم القاعدة، وصادرة في حقهم مذكرات قبض من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام".

وأوضحت أنهم "تسللوا للمكان" في الفترة الأخيرة، مستغلين تدهور الوضع الأمني؛ بسبب الهجوم الذي تشنه قوات شرقي ليبيا، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.

وحذرت حكومة الوفاق، في أكثر من مناسبة، من أن عمليات قوات حفتر ستتسبب في زيادة نشاط الجماعات الإرهابية، مستغلة حالة الفوضى الأمنية.

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ومنذ بدء هجوم حفتر على طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، سقط أكثر من ألف قتيل ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/ تموز الجاري.

وقالت القوة الأمنية إن عناصرها "اشتبكت مع أحد المطلوبين، وبعد تضييق الخناق عليه تم إجباره على تسليم نفسه".

وتابعت أنه "تم التأكيد على هوية المطلوبين، وبينهم المطلوب الرئيسي، وهو جزائري الجنسية ومكنى بـ (الشاوي)، برفقة المطلوبين الآخرين من الجنسية الليبية (لم تذكر اسميهما)".

وأفادت بـ"مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والمستندات".

وشددت على أن "المطلوبين على علاقة بعدد من العمليات الإرهابية داخل العاصمة طرابلس".

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.