انطلاق فعاليات القرية التراثية بخميس مشيط

ابها

انطلقت فعاليات القرية التراثية بن حمسان بمحافظة خميس مشيط ضمن حفل اقامته ادارة تعليم منطقة عسير على مسرح القرية حيث افتتح الحفل محافظ محافظة المنطقة خالد بن عبدالعزيز بن مشيط

وحول ذلك اكد ظافر بن حمسان صاحب القرية خلال كلمته في حفل الافتتاح ان الأنشطة والفعاليات التي تقدمها قرية بن حمسان التراثبة ماهي الا امتداد لجهود سابقة تجسدت في تطوير القرية بالشكل التراثي الذي يخدم تراث المنطقة واضاف ايضا “عملت منذ اكثر من اربعين سنه على جمع كل ما يتعلق بتراثنا وتوظيفه بالشكل اللائق للسائح والزائر وفق تقسيمات وتنظيمات مكانية وزمانية تثري ادراك الناظر لها من مختلف الفئات العمرية”

وفي السياق ذاته قام المحافظ بجولة داخل قاعة الفن التشكيلي الذي زينت جنباته بالنباتات العطرية وإمتلئت اركانه برائحة البخور الحجري حيث جاء في مقدمة القاعة ركن مميز احتوى على كل ادوات الزينة النسائية قديما سمي بركن التسريحة عرض من خلاله لوحات تعبيرية لفنون الزينة حين ذاك كما عتلت تلك اللوحات ابيات لقصائد كتبها مسؤل القرية تحكي ملامح اهتمام المرأة في عسير بجمالها بالاضافة الى اشكال وانواع مختلفة من الحلي والعطورات وانواع البخور المشهورة في ذلك الحين

الجدير بالذكر ان هذا الركن عكف على تصميمه وتنفيذه صاحب القرية ظافر بن حمسان واشرفت عليه الفنانة التشكيلية هيفاء الشهري

ومن خلال الجولة تعرف محافظ المنطقة على فنيات ولمسات الفن التشكيلي والقط العسيري من خلال الرسم الحي الذي قدمته مجموعة من الفنانات التشكيليات في منطقة عسير حيث ترأست الاشراف عليه الفنانه التشكيلية الرائدة طليعة الحفظي .