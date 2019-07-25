هل يمكن علاج مرض المكورات العنقودية بالمضادات الحيوية؟

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين وهى عدوى تسببها سلالة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة عادة لعلاج التهابات المكورات العنقودية العادية. تحدث عدوى MRSA عادة في المرضى الذين كانوا في المستشفى أو في أماكن الرعاية الصحية الأخرى.

تبدأ عدوى بكتيريا MRSA كصدمات صغيرة حمراء يمكنها أن تتطور بسرعة إلى خراجات عميقة ومؤلمة تتطلب تصريفًا جراحيًا ووفقا لعيادة "مايو كلينك"، وفي بعض الحالات تبقى العدوى على الجلد ويمكن أن ينتشر في الجسم كله.

بمجرد انتشار العدوى يمكن أن تسبب التهابات في العظام والمفاصل والجروح الجراحية ومجرى الدم وصمامات القلب والرئتين.

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هل يمكن علاجها بالمضادات الحيوية

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، تقاوم العديد من المضادات الحيوية، وتم اكتشاف هذه الجرثومة في عام 1961 وهي تتكيف مع المضادات الحيوية منذ ذلك الحين.

يواجه الباحثون صعوبة في محاولة مواكبة عدوى MRSA، لكن المضادات الحيوية ليست مطلوبة دائمًا، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم جلد يعانى من جرثومة MRSA ، يمكن للطبيب أن استخراجها فقط عن طريق إجراء شق جراحة لتصريف الصديد.