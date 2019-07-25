«معاً أصدقاء».. نافذة للمبدعين على تلفزيون الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بفقراته المنوعة وللعام الثاني على التوالي، يستقطب برنامج «معاً أصدقاء» الذي يبثه تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الأطفال واليافعين الذين يمتلكون مواهب مختلفة، ويفتح معهم حواراً ثقافياً ترفيهياً يستهدف ترسيخ القيم والمفاهيم الصحيحة، وتقديمهم كنماذج ناجحة لأقرانهم من الأجيال الجديدة.

وانطلق البرنامج الذي يعرض أسبوعياً، في يونيو 2018، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتسليط الضوء على النماذج الإماراتية المبدعة من أطفال ويافعين، وإبراز مواهبهم وتنمية مهارات الحوار لديهم.

ويسعى البرنامج، الذي تُعده نجوى جمعة، ومنال البلوشي، وتُخرجه ريهان عمران، وحيدر تحسين، وتقدمه سمر عبد العزيز، إلى إطلاع الأطفال على الفعاليات والمبادرات التي تنظم في إمارة الشارقة، والتي تنسجم مع اهتماماتهم، وحثهم على المشاركة فيها بهدف صقل مواهبهم ودعمها.

ويتناول «معاً أصدقاء» الذي يُبث يوم الجمعة من كل أسبوع، على مدى 45 دقيقة، موضوعاً للحوار حول قيمة أخلاقية أو اجتماعية تُلقي الضوء على مختلف القضايا التي تهم هذه الشريحة من المجتمع، حيث تم حتى الآن إنتاج باقة متميزة فاق عددها 53 حلقة، كان نتاجها أكثر من 70 موهوباً، و30 إعلامياً ومحاوراً.

وأكدت منتجة البرنامج نجوى جمعة، أن «معاً أصدقاء» يعكس توجهات الهيئة في الاهتمام بمواهب اليافعين وتشجيع قصصهم الغنية بالتجارب الملهمة لأقرانهم، والتي تعكس صوراً لنماذج مشرفة، مشيرة إلى أن البرنامج يحقق للعام الثاني على التوالي، تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وخصوصاً من قبل شريحة الأطفال واليافعين التي يستهدفها البرنامج.

وأوضحت جمعة، أن البرنامج يقدم في إطار ترفيهي يلامس شؤون الأطفال واليافعين، بهدف تنمية شخصياتهم وزيادة وعيهم وإدراكهم تجاه مختلف القضايا التي تشغل اهتماماتهم، وترسيخ السلوكيات الإيجابية المجتمعية في نفوسهم، حيث يخصص مساحة للتواصل بينهم عبر فقراته، وما تقدمه لأجيال المستقبل.

ويقدم البرنامج رسائله عبر فقرات عدة، منها فقرة «اسمعونا» التي تدور حول قيمة أخلاقية أو إنسانية معينة، من خلال حوار محبب بين المشاركين يحثهم على التفكير والتفاعل مع حقيقة القضايا التي تهمهم، وفقرة مسابقة «أحب لغتي» الهادفة إلى تنمية مهارات فن الحوار لدى الأطفال، والتعبير عن آراء المشاركين حول موضوعات تهمهم.

وفي فقرة «لحظة من فضلك»، يرصد البرنامج آراء المشاهدين الصغار في الأماكن العامة والمدارس حول الموضوع المطروح في حوار الحلقة، في حين تقوم المذيعة خلال فقرة «حوار داخلي» باستقبال أحد المتخصصين، للحوار معه حول موضوع الحلقة، صحبة الأطفال المشاركين للاستفادة من رأيه، وتوضيح النقاط المهمة والتوعية أكثر بالموضوع.

وخلال فقرة بعنوان «إبداعات» التي تقسم إلى عدة فقرات فرعية، تبدأ المذيعة في الفقرة الأولى بالتعرف إلى الموهوبين الصغار، كما يتم عرض تقرير عن الطفل وموهبته، لتعود من بعدها المذيعة إلى استكمال الحوار مع الطفل، لعرض الموهبة والتعرف إلى تفاصيلها وأبعادها.