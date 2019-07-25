الإمارات تعالج وتضمد جراح اليمنيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر مطار عدن، أمس، 31 جريحاً يمنياً لتلقي العلاج في الهند على نفقة دولة الإمارات، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للأشقاء في اليمن، للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، ضدهم.

وبهذه الدفعة يصل عدد الجرحى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة في الخارج، إلى أكثر من خمسة آلاف جريح، تم علاجهم في مستشفيات الدولة وبعض الدول العربية والأجنبية، فيما قامت بتجهيز مستشفيات في العاصمة عدن والضالع والساحل الغربي لاستقبالهم والمساهمة في التخفيف من معاناتهم، وإجراء الإسعافات الأولية لهم قبل رحلتهم الاستشفائية إلى الخارج.

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وثمن الفريق الطبي الذي رافق الجرحى، هذه المبادرة الإنسانية، مشيراً إلى أن تكفل الإمارات بعلاج الجرحى اليمنيين يأتي في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشعب اليمني، والاهتمام بقضاياه ورفع المعاناة عنه، وتحسين ظروفه الإنسانية.

وأعرب الجرحى عن امتنانهم لدولة الإمارات على ما تقدمه للشعب اليمني من دعم ومساندة لتخطي محَنِه، وحرصها الدائم على رعاية المرضى عموماً، والجرحى بشكل خاص.

يذكر أن دولة الإمارات وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكفلت منذ شنت الميليشيات الحوثية الإيرانية الحرب على اليمن في 2015، بمعالجة الآلاف من الجرحى في مستشفيات دولة الإمارات ومصر والسودان والهند والأردن. (وام)