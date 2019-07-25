شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطالب بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت دولة الإمارات، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به ماجد محمد المطوع، عضو الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة ربع السنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الثلاثاء، «حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، معتبراً خلاله مبادرة السلام العربية بمثابة مرجع هام لحل القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية توقف «إسرائيل» عن ممارساتها غير المشروعة من تهويد وخلق وقائع جديدة وتوسيع المستوطنات وهدم الممتلكات الفلسطينية، التي كان آخرها هدم 70 منزلاً في القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ كل التدابير لإنهاء هذه الانتهاكات «الإسرائيلية» الخطيرة. كما دعا إلى مواصلة تكثيف المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للتخفيف من محنته الاقتصادية الراهنة، لافتاً في هذا الصدد إلى المساعدات السخية التي قدمتها دولة الإمارات خلال عام 2017 و2018 والتي تزيد قيمتها على 364 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين، ولوكالة «الأونروا»، وأيضاً إلى عزمها مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتطرق للقضايا المتفاقمة الأخرى في الشرق الأوسط، بما في فيها الأزمات والتحديات الجديدة التي تعد ذات أهمية قصوى لمجلس الأمن، وتتطلب اتخاذ تدابير حاسمة، بما في ذلك تحرك المجتمع الدولي لتهدئة التوترات وإيجاد الحلول السياسية بشأنها ضمانا لصون الأمن والاستقرار الإقليميين.

ففي الشأن اليمني، جدد ماجد محمد المطوع، التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، لدعم المساعي المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية استناداً الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن الساعية إلى تنفيذ اتفاق استوكهولم، واستئناف المسار السياسي، وأكد عدم وجود حل عسكري للصراع اليمني، وعلى أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة.

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كما أدان هجمات الميليشيات الحوثية المتكررة على أراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر، مشيراً الى أن هذه الأفعال من شأنها أن تقوض إمكانات تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاقيات استوكهولم/ ووقف إطلاق النار في الحديدة، في وقت حرصت فيه دولة الإمارات ومعها التحالف العربي على تقديم فرصة للسلام من خلال إعادة انتشار القوات وإعطاء الأولوية للجهد السياسي للوصول إلى حل شامل.

ودعا مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً وصرامة لوضع حد لهذه الانتهاكات، بما في ذلك منع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وعبّر أيضاً عن إدانة دولة الإمارات الشديدة لنهب الميليشيات الحوثية المعونات الإنسانية، مجدداً موقف الإمارات الملتزم في تلبية احتياجات الشعب اليمني، حيث بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن 5.5 مليار دولار منذ عام 2015.

وشدد المطوع على المسؤولية الجماعية التي يتحملها المجتمع الدولي، لتجنب نشوب النزاعات وخلق المزيد من التوترات، بما في ذلك منع أي أطراف من محاولة المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وإمدادات الطاقة العالمية، واعتبر تعرض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها بمثابة تطور خطير لا يهدد التجارة البحرية فحسب، بل أيضاً الاستقرار الإقليمي بشكل أوسع. وأكد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وخطوط إمدادات الطاقة وحماية أمن الممرات والمضايق البحرية، خصوصاً مضيق هرمز، وباب المندب.

وتطرق المطوع للأوضاع في كل من سوريا وليبيا، مبدياً قلق دولة الإمارات إزاء التطورات الأخيرة في هذين البلدين، وأكد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء هذه الأزمات، وعبر بشكل خاص عن قلق دولة الإمارات إزاء استغلال الجماعات الإرهابية للفراغ الأمني في ليبيا. واختتم المطوع، بيانه، داعياً المجتمع الدولي لأن يولي اهتمامه الجاد والصادق لوضع حد لجميع الأعمال والممارسات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المتطرفة بدعم وتمويل من بعض الدول.

إلى ذلك، دعت السعودية المجتمع الدولي إلى منع سلطات الاحتلال «من الاستمرار في ممارستها البشعة ضد الفلسطينيين»، في حين أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات إقدام «إسرائيل» على هدم منازل الفلسطينيين في قرية صور باهر في القدس الشرقية المحتلة. (وكالات)