شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات إلى مواجهة حاسمة مع «قطر الخبيثة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما تزال تداعيات تسريبات صحيفة «نيوريورك تايمز» الأمريكية التي كشفت فيها تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة، تلقي بظلالها على الأدوار القذرة التي ظل «نظام الحمدين» في قطر يقوم بها في القارة الإفريقية لزعزعة الأمن والاستقرار في دولها، عبر دعم الجماعات الإرهابية .

وفي هذا الصدد، أكد المعارض القطري خالد الهيل، العلاقة الوثيقة التي تربط رجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المرتبط بتفجيرات في «بوصاصو» الصومالية، وأمير قطر تميم بن حمد، لافتاً إلى أن تسريبات صحيفة «نيويورك تايمز» التي كشفت وقوف قطر خلف أعمال إرهابية في الصومال «جزء بسيط مما تم رصده من عمليات قذرة وموثقة»، فيما قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري: «حان وقت معاقبة قطر وتقليم أظافرها الوسخة».

وكتب الهيل، في تغريدة عبر «تويتر»، «مشكلة «كلاب» أمن الدولة في قطر يعتقدون أنهم أذكياء ويستطيعون تنفيذ أجندتهم من غير محد يعرف أو من غير رد». وتابع: «خليفة المهندي ضابط مرافق لتميم، وبينه وبين تميم محادثات كثيرة يمكن تطلع قريباً».

وشدد «فليتملصوا من التسجيل كما يشاؤون، وأنا متأكد أنه يوجد ما يثبت عكس ادعاءاتهم».

وفي تغريدة أخرى كتب: «خليفة المهندي مقرب جداً من تميم، وتسريبات نيويورك تايمز، ما هي إلا جزء بسيط مما تم رصده من عمليات قذرة وموثقة. اعتقد تنظيم الحمدين أنهم نجو منها»، مضيفاً: «بيان قطر غير مهم حبر على ورق، ولن يستطيعوا أن يغيروا الواقع المرير، إنهم مفضوحون ومدانون».

بدوره، علق الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري على التقرير بقوله: «سبق وتحدثنا في سنوات ماضية وفي عدة مناسبات إعلامية سواء مؤتمرات، أو لقاءات، وندوات إعلامية محلية ودولية، عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ما ذكرناه سابقاً، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيون، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة».

Advertisements

وتابع: «حان وقت معاقبة قطر وتقليم أظافرها الوسخة». وأضاف المسماري: «تحدثنا كثيراً، وأكدنا في كل مرة أن قطر أصبحت تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وكذلك للمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة».

وتابع: «نؤكد اليوم على أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على قتال الإرهابيين؛ بل يجب أن قطع كل وسائل الدعم، وتجفيف منابع المال الفاسد، ومعاقبة الداعمين والمناصرين لهذه العصابات الإرهابية التدميرية، وعلى رأسها الدول والمنظمات التي تتستر باسم حقوق الإنسان وباسم الدين من أجل تنفيذ مآربها الخبيثة، والتي تعد تهديداً أمنياً للإنسانية ولمصالح الشعوب المشتركة التي يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار».

من جانبه، لفت مؤسس لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية سلمان الأنصاري، في تصريح ل«عرب نيوز»، إلى أن العالم قد يُفاجأ برعاية الدوحة للهجمات الإرهابية في الصومال، إلا أن جيران قطر ليسوا كذلك، وهذا هو السبب الرئيسي في أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب،قامت بمقاطعة قطر منذ يونيو 2017.

وأضاف: ستفعل قطر كل ما في وسعها لإطلاق العنان لأيديولوجيتها الإرهابية المرتبطة بالإخوان، وجميع التنظيمات الأخرى المنبثقة عنه ودعمها، حيث إنها تستغل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول العربية، لدعم الميليشيات الإرهابية، بهدف تعزيز مصالحها الشريرة.

وأشار إلى أن العالم سئم من السياسات القطرية ذات الوجهين، ولابد أن تنكشف الصورة كاملة ، فقطر دولة خبيثة وتحتاج إلى مواجهة حاسة وقوية، متوقعاً الكشف عن المزيد من التسريبات ضد قطر في الأيام المقبلة.

وتابع : «بذلت الدوحة قصارى جهدها للسيطرة على القرن الإفريقي من خلال الجماعات الإرهابية والسماح لإيران بزعزعة استقرار خطوط الشحن في البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن رد قطر الرسمي على المحادثة المسربة، يكشف عن حالة من الخوف والتخبط، حيث إنه من الواضح أن «رجل الأعمال القطري كان ضابط مخابرات لدى النظام»، مؤكداً أن التسامح العالمي مع إرهاب قطر انتهى، الآن وإلى الأبد.

إلى جانب ذلك، سخر الإعلامي المصري محمد عبد الرحمن من اعراض قناة الجزيرة عن اذاعة المكالمة المسربة، رغم أن التسريبات كلها «سبق إعلامي»، ما عدا تلك الفاضحة لإجرام قطر، فإن تناولها ينافي «ميثاق الشرف الإعلامي». (وكالات)