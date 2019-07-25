عملية جراحية لأحمد راشد وغيابه عن مواجهتي آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

دشن الفريق لكرة القدم بنادي الوحدة تدريباته أمس الأول ضمن المرحلة الثانية على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي بعد راحة قصيرة لمدة 48 ساعة حصل عليها اللاعبون بعد عودة الفريق من المعسكر الخارجي بهولندا يوم السبت الماضي.

وقاد الهولندي موريس شتاين المدير الفني للفريق للتدريبات بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء أحمد راشد المصاب، وركز المدرب خلال التدريب الذي استمر لمدة ساعة ونصف على رفع معدل اللياقة البدنية والتدريبات التكتيكية والخططية، وكانت الجدية والحماس عنوان التدريب الأول.

وشهدت التدريبات حضور حمد الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب، وخالد الهنائي المدير التشغيلي للنادي وجمهور وحداوي كبير حرص على الاطمئنان على اللاعبين والفريق عقب العودة من معسكر هولندا.

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وعلى جانب آخر، أكدت الأشعة التي أجريت على المدافع أحمد راشد على إصابته بقطع في العضلة الأمامية وحاجته إلى إجراء عملية جراحية عاجلة وفقاً للتقرير الطبي، بحسب عبدالسلام جمعة المشرف العام لفريق الوحدة.

وأكد عبدالسلام أن أحمد راشد سيخضع إلى إجراء عملية جراحية بعد إصابته بالمعسكر الخارجي الذي أقيم بهولندا وقال: لم يتحدد موعد ومكان إجراء العملية ومن المحتمل أن يسافر اللاعب للخارج لإجرائها وهذا الأمر سيقرره طبيب الفريق، وبالتالي فإن راشد سيغيب عن مواجهتي النصر السعودي يومي 5 و 12 أغسطس المقبل ضمن دور ال 16 من دوري أبطال آسيا.

وأوضح عبدالسلام جمعة أن تدريبات الفريق سوف تتواصل بصورة يومية حتى موعد المباراة الودية أمام الاتحاد السعودي يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً لما يقرره المدير الفني، مشيراً إلى أن هناك برنامج أسبوعي وآخر شهري للتدريبات يضعه المدرب قابل للتغيير وفقاً لمتطلبات فنية يراها حسب رغبته في تجهيز اللاعبين.

وكشف المشرف العم للوحدة أن فواز عوانة لاعب خط الوسط والوافد الجديد ل «العنابي» من صفوف فريق بني ياس على سبيل الإعارة سينضم للتدريبات غداً الجمعة قادماً من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كان يتدرب مع فريقه بني ياس خلال معسكره الخارجي.

وذكر عبدالسلام جمعة أن بعثة فريق الوحدة ستغادر البلاد مساء يوم السبت 3 أغسطس/ آب المقبل على متن طائرة خاصة متجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد التدريب المسائي الذي سيؤديه الفريق على استاد آل نهيان، استعدادا لمباراة النصر، لافتا إلى أن الفريق سيؤدي مراناً واحداً فقط على استاد الملك فهد الذي تقام عليه المباراة يوم الأحد 4 أغسطس في العاشرة مساء بتوقيت السعودية وهو الموعد الذي تقام فيه المباراة. كما كشف عبدالسلام جمعة عن ورشة عمل تحكيمية ستقام غداً للاعبين عن التغييرات الأخيرة في قانون كرة القدم والتي ستطبق مع بداية الموسم الجديد، وستكون هذه الورشة بالتنسيق مع لجنة الحكام باتحاد الكرة وبحضور بعض المحاضرين من حكام اتحاد الكرة القدامى الذي سيقومون بشرح التعديلات الجديدة للاعبين.