ماي تغادر بالدموع.. وجونسون يؤكد أن «بريكست» في موعده

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، رسمياً أمس الأربعاء، استقالتها للملكة إليزابيث الثانية، وشهدت جلستها الأخيرة في البرلمان كرئيسة للحكومة، حيث غالبتها دموعها، وسط تصفيق النواب، ليتسلم بذلك سلفها بوريس جونسون مهامه، وتوعد مجدداً بتنفيذ «بريكست» في موعده «مهما كلف الأمر»، وبعقد اتفاق جديد مع بروكسل، من دون «شبكة أمان» المثيرة للجدل.

ووصلت ماي إلى قصر باكينجهام، بعدما حضت في وقت سابق جونسون على إنجاز «بريكست» «بطريقة تصب في صالح المملكة المتحدة بأسرها» ما يلمح إلى الانقسامات العميقة التي تسببت بها هذه المسألة في البلاد.

ووقف النواب البريطانيون وصفقوا بحفاوة بالغة لماي أثناء خروجها من قاعة مجلس العموم، بعد آخر ظهور لها في البرلمان بوصفها زعيمة للبلاد. وبدا أن ماي (62 عاماً) كانت تغالب دموعها أثناء خروجها من القاعة، بينما توقفت لتصافح رئيس البرلمان جون بيركو قبل مغادرة المجلس. وسلمت ماي السلطة رسمياً إلى خليفتها جونسون، أمس الأربعاء.

وقالت ماي للنواب مع انتهاء آخر جلساتها الأسبوعية، «في وقت لاحق اليوم (أمس) أعود إلى المقاعد الخلفية، وستكون هذه هي المرة الأولى لي منذ 21 عاماً، لذا سيكون ذلك تغييراً كبيراً». ووصفت العلاقة بين النواب وأعضاء الدوائر الانتخابية التي يمثلونها بأنها «حجر الأساس لديمقراطيتنا البرلمانية». وقالت بصوت مرتجف في نهاية كلمتها: «واجب خدمة الناخبين يظل أعظم دافع لي».

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وشهدت الجلسة التي استغرقت ساعة، إشادات أطلقها نواب من أطياف سياسية مختلفة بفترة ولاية ماي، وبروح الواجب لديها، رغم إعرابهم عن اختلافهم مع الكثير من سياساتها.

من جهته، وعد رئيس الحكومة البريطاني الجديد جونسون، أمس، بإنجاز «بريكست» في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل «مهما كلف الأمر». وتعهد في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة بعد تكليفه رسمياً بمهامه من قبل الملكة إليزابيث، «باتفاق جديد» مع بروكسل.

وألقى جونسون، (55 عاماً) كلمة، استمرت 12 دقيقة، أكد فيها ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء. وقال: «سنبرم اتفاقاً جديداً، يكون اتفاقاً أفضل يزيد من فرص بريكست». وأضاف: «لدي ثقة تامة أننا سنتمكن من ذلك خلال 99 يوماً. انتظر الشعب البريطاني ما فيه الكفاية».

وكشف زعيم حزب المحافظين عن مجموعة من السياسات الداخلية. وقال: «سأتولى شخصياً مسؤولية التغيير الذي أريد أن أراه».

وتابع: «انسوا شبكة الأمان، انتهى أمرها». وأضاف: «الأمر الذي أضعف حقاً ثقة قطاع الأعمال، ليس القرارات التي اتخذناها، ولكن رفضنا اتخاذ قرارات». وقال: «كان «بريكست» هو قرار اتخذه الشعب البريطاني الذي رغب في أن يضع القوانين الأشخاص الذين انتخبوهم ويستطيعون إخراجهم من مناصبهم»، مضيفاً «يجب أن نحترم هذا القرار». ( وكالات)