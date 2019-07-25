وزير الدفاع يؤكد قدرة القوة الجوية على حماية العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس، أن العراق يمتلك قوة جوية قوية وقادرة على حماية البلد ضد التهديدات الخارجية، فيما أعلنت القوات المشتركة، عن انتهاء مهامها في عمليات «إرادة النصر الثانية»، في حين قتلت القوات الأمنية خمسة من عناصر «داعش» في سنجار غربي الموصل.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان، أن «الشمري زار قيادة القوة الجوية، وكان في استقباله قائد القوة الجوية وكبار الضباط في القيادة»، مبيناً أن «القائد قدم إيجازاً مفصلاً عن طبيعة عمل القيادة وآلية التدريب، وكذلك أهمية أن تكون القوة الجوية على استعداد دائم للمعارك والدفاع عن سماء البلد وإسناد القطعات».

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وأكد الشمري «ضرورة الاهتمام بالتدريب وتوفير كل ما تحتاج إليه القواعد الجوية من بنية تحتية لكي تكون قادرة على تنفيذ المهام التي توكل إليها»، مبيناً أن «العراق يمتلك قوة جوية قوية وقادرة على حماية البلد ضد التهديدات الخارجية».

من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن القوات العراقية المشتركة شنت عمليات شرقي سلسلة جبل سنجار غرب الموصل، ما أدى إلى قتل خمسة من مسلحي «داعش». وقالت القوات المشتركة: إن «وحداتها المشاركة في المرحلة الثانية من عمليات (إرادة النصر) أكملت مهامها الأمنية بتحقيق كافة الأهداف المرسومة للعملية ضمن مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى». وكانت القوات العراقية أطلقت عمليات عسكرية تحت شعار «إرادة النصر» في السابع من يوليو /‏ تموز، بمساندة من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وفي ديالى قال مصدر أمني: إن «مسلحين من تنظيم داعش هاجموا منزلَ مدني في قرية الإصلاح بناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة». وأشار المصدر إلى أن «المسلحين أحرقوا سيارة كبيرة تابعة للمدني وهربوا، فيما اتخذت القوات الأمنية الإجراءات اللازمة»، مبيناً أن «الأوضاع الآن مسيطر عليها».