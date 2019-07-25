الحكومة المصرية تجتمع لأول مرة في «العلمين».. ومدبولي يرشحها عاصمة ثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عقد مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، أول اجتماع له في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أشار خلال الاجتماع، إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، متوقعاً بأن تصبح مدينة العلمين في المستقبل، العاصمة الثانية للدولة، مشيراً إلى أن المدينة لن يقتصر عملها على مدى شهرين أو ثلاثة بالصيف فقط؛ بل ستكون مدينة مستدامة بالأنشطة والخدمات السابقة مثلها مثل الإسكندرية، وسيستفيد بها المصريون طوال العام.

واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة حالياً، ومنها الجامعة الأهلية، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومدينة الثقافة والتراث، إلى جانب الوحدات السكنية مختلفة الشرائح، والمنطقة الصناعية، والخدمات المختلفة الأخرى، قائلاً، إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة، يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له.

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على صعيد آخر، أكد طارق عادل، سفير مصر في لندن، أن العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، تشهد تنسيقاً كبيراً في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، خاصة في مكافحة الإرهاب، وتغير المناخ، مشدداً خلال حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية أمس، على أن العلاقات الاقتصادية شهدت أيضاً تطوراً ملحوظاً على مدار السنوات الأخيرة، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى من بين مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، باستثمارات تتجاوز 47 مليار دولار.

وأوضح السفير أن ثورة 23 يوليو، أدت إلى تأسيس العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، على أساس الندية والاحترام المتبادل، مشيراً إلى آثار ثورة يوليو التي امتدت إلى مختلف بلدان العالم في الشرق الأوسط، والدور الذي لعبته مصر في مساندة حركات التحرر في إفريقيا، تمهيداً لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه مصر العام الجاري.

وشدد السير جيفري دونالدسون، مبعوث الحكومة البريطانية الخاص للتجارة مع مصر، خلال الحفل، الذي حضره أعضاء البرلمان البريطاني، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المُعتمد في لندن، على محورية دور مصر في الشرق الأوسط كركيزة للاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى الاهتمام المتزايد لدى بريطانيا بالسوق المصري، مستعرضاً بعض البرامج والمشروعات البريطانية التي يتم تنفيذها في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.