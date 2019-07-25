«دو»: لا تأثير لحظر «هواوي» في شبكاتنا من الجيل الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تستهدف شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، «دو»، تحقيق وفورات مالية تصل إلى نحو مليار درهم العام المقبل، ضمن خطتها المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، دون المساس بالكوادر الوظيفية التي تحتاج إليها الشركة لمواصلة نمو أعمالها المستقبلية، لاسيما المتعلقة بمواكبة التحول الرقمي في الدولة والتحول إلى شبكات الجيل الخامس.

أكد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف صباح أمس،بمناسبة الإعلان عن النتائج للربع الثاني من العام الجاري، أن خطة الكفاءة التشغيلية التي أعدتها لثلاث سنوات تنتهي عام 2020 لتوفير نحو مليار درهم سنوياً في الإنفاق التشغيلي ستتواصل بعد عام 2020، مشيراً إلى أن هذه الخطة التي وصفها ب «عقلية» الكفاءة التشغيلية مستمرة ولن تتوقف مشدداً على أن هذه الخطة ليس من أهدافها الاستغناء عن وظائف.

وأوضح سلطان، أن ما يؤكد عدم تسريح موظفين لدى الشركة العام الماضي، أنها وظفت نحو 477 كادراً جديداً، مقارنة بنحو 318 كادراً خرج أغلبيتهم من الشركة بإرادتهم الشخصية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أي قطاع استثماري يمر حالياً بمرحلة تحول رقمي، فيما يحتاج هذا التحول إلى خبرات وكفاءات جديدة، لاسيما في الوظائف المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوت و«إنترنت الأشياء» وحماية وإدارة البيانات، وغيرها من التخصصات التي تفرزها الطفرة التقنية.

وكشف سلطان عن دفع الشركة 1.041 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2019، ضمن نظام «حق الامتياز» المطبق في الدولة على مشغلي الاتصالات في الدولة الذي تم إقراره منذ 2017 وحتى عام 2021، بواقع 15% على إجمالي العائدات و30% على الأرباح، وذلك على البنود التي تخضع لهذا النظام، مؤكداً عدم وجود مشاورات حالية بين الشركة ووزارة المالية لمراجعة حق الامتياز. وقال: إن خطة الإنفاق الاستثماري للشركة عام 2019 والتي تتراوح بين 1.6 و1.8 مليار درهم، تتركز على عدة محاور أهمها: تأهيل الشبكات الحالية المتعلقة بالهاتف الأرضي والمتحرك، بما فيها محطات «الجيل الخامس»، كما تستهدف الشركة مواصلة الإنفاق على التحول إلى شبكة الألياف الضوئية والتقنيات الجديدة ومراكز البيانات، وذلك بهدف تقديم حلول وخدمات جديدة للمؤسسات والشركات والأفراد تواكب التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات إقليمياً وعالمياً في الفترة الحالية.

وحول قيمة الإنفاق على أعمال الشركة المتعلقة بعلامتها الثانية في الإمارات «فيرجن موبايل» وعلى بنية «المدينة الذكية» أكد سلطان على أن الشركة تحتفظ لنفسها بحق هذه المخصصات المالية من باب المحافظة على المساحة التنافسية مع المشغل الآخر، في الوقت الذي تواصل الشركة مواكبة توجهات الدولة للتحول للاقتصاد المعرفي عبر توفير بنية تحتية متطورة وذات كفاءة تلبي احتياجات هذا التطور.

ورداً على عدد المشتركين بخدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق الذين فقدتهم الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، أوضح سلطان أن حملة «رقمي هويتي» التي تتطلب عملية تحديث للهوية الإماراتية عملية مستمرة وبالتالي ستظل أرقام المشتركين الذين يقومون بتحديث بياناتهم متغيرة باستمرار، كما أن تأثير شريحة أصحاب الخطوط بنظام الدفع المسبق على عائدات الهاتف المتحرك ظرف استثنائي، وهو أمر لا يخص الشركة وحدها، مؤكداً مواصلة الشركة العمل على ابتكار خدمات جديدة لقطاعي الأعمال والشركات لتعويض تراجع الإيرادات في هذا الجانب.