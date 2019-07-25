محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة أمس، مراسم تبادل وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

حضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان ومحمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. (وام)



الاتفاقيات التي تبادلها البلدان



** اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تبادلها من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومن الجانب الإندونيسي ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي - وزيرة الخارجية.

** مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة.. تبادلها من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.. ومن الجانب الإندونيسي ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي - وزيرة الخارجية.

**مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة مع رياميزارد رياكودو - وزير الدفاع الإندونيسي.

**مذكرة تفاهم في مجال الثروة السمكية وزارة التغير المناخي والبيئة.. تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة مع سوسي بودجياستي - وزيرة الشؤون البحرية والثروة السمكية.

** مذكرة حول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في تاريخ 30/11/1995 وقعها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسري مولياني إندراواتي - وزيرة المالية.

** اتفاقية تعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية .. تبادلها سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية.

** مذكرة تفاهم في مجال السياحة.. تبادلها سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع عارف يحي - وزير السياحة.

** مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الثقافية تبادلتها نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة مع الدكتور مهاجر أفندي - وزير التعليم والثقافة.

**مذكرة تفاهم في مجال الصناعة تبادلها.. سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة مع أيرلانغا هارتارتو - وزير الصناعة.

** اتفاقية إطارية استراتيجية شاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات وقطاع التجزئة وتسويق الغاز البترولي المسال وتجارة الغاز الطبيعي المسال.. تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع نيك ويدياواتي - المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا».

** مذكرة تفاهم بين «مبادلة» وشركة شاندري عصري.. تبادلها مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول في شركة مبادلة مع اروين سيبوترا - رئيس ومدير شركة شاندرا أسري للبتروكيماويات.

** مذكرة تفاهم بين مؤسسة موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون.. تبادلها سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة مع عليم ماركوس - رئيس مجلس الإدارة للمجموعة.