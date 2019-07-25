طيران الإمارات تمدد شراكتها مع فريق ليونز للرجبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت طيران الإمارات وشركة «ليونز رجبي» عن مواصلة الشراكة الناجحة بين الجانبين التي بدأت منذ عام 2015، وتمديد عقد رعاية فريق «ليونز الإمارات» 5 سنوات أخرى حتى عام 2024.

وسوف تحتفظ طيران الإمارات، بموجب العقد الجديد الذي وقع في جوهانسبرغ، بحقوق الاسم، حيث يبقى اسم الفريق «إيمريتس ليونز»، واسم ملعبه «إبمريتس إيرلاين بارك».

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «ارتبطنا بشراكة ناجحة مع فريق ليونز الإمارات، ونحن نفخر بهذه الشراكة، لأن لعبة الرجبي تحظى بشعبية هائلة في جنوب إفريقيا التي تعد من أبرز أمم الرجبي على مستوى العالم. ونظراً إلى أن الرياضة تشكل عنصراً قوياً للتواصل مع الناس، فنحن نضعها في اعتبارنا دائماً للتواصل مع عملائنا».

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وأضاف بطرس قائلاً: «بدأت طيران الإمارات خدمة جنوب إفريقيا منذ 24 عاماً، ولدينا علاقات قوية مع هذه الدولة، ونحن على ثقة بأن التزامنا نحو فريق ليونز الإمارات سيسهم في تعزيز هذه العلاقات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليونز رجبي، رودولف ستراولي: «نجحت شراكتنا مع طيران الإمارات في تطوير علامة ليونز التجارية على الصعيدين المحلي والدولي. نحن فخورون بالارتباط مع هذا الشريك القوي، وسوف نحقق خلال السنوات الخمس المقبلة المزيد من الانتشار والتميز».

وبفضل الشراكة الناجحة بين طيران الإمارات وفريق ليونز، شهدت الجماهير في السنوات الأخيرة بعض الأحداث الرياضية غير العادية على ملعب طيران الإمارات. فقد استضاف الملعب في عام 2015 لقاء البطولة بين «سبرينغبوكس» و«أول بلاك»، كما شهد فور فريق «ليونز الإمارات» على «كروسيدرز» في نهائي بطولة «فوداكوم سوبر رجبي 2017».

وحقق فريق ليونز الإمارات مجموعة رائعة من الإنجازات في السنوات الخمس الماضية تضمنت التأهل ثلاث مرات متتالية لنهائي بطولة «فوداكوم سوبر رجبي». ولطيران الإمارات سجل ثري مع رياضة الرجبي يتجلى في قائمة البطولات العالمية التي ترعاها. فقد رعت الناقلة لأول مرة كأس العالم للرجبي في فرنسا، وبعد ذلك أصبحت شريكاً عالمياً لكأس العالم للرجبي 2011 في نيوزيلندا. ثم أصبحت شريكاً عالمياً لكأس العالم للرجبي 2015 في إنجلترا، وسوف تواصل رعاية بطولة كأس العالم للرجبي 2019 القادمة في اليابان. كما ترعى بطولة كيب تاون لسباعيات الرجبي. وترعى طيران الإمارات أيضاً اللجنة العليا للحكام التابعة لاتحاد الرجبي العالمي. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ترعى الناقلة «بطولة طيران الإمارات العالمية لسباعيات دبي للرجبي» منذ أكثر من 20 عاماً.