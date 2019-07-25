ضوابط وتطوير حافلات النقل العام..خطوة أولية للتشجيع على استخدامها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - آية الديب

أكدت دائرة النقل في أبوظبي حرصها على تحسين وسائل النقل العام في مدينة أبوظبي، وعبر الإمارة بأكملها وتطوير مختلف الخدمات لمستخدميها لتلبية احتياجات الجمهور، ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن غالبية ركاب حافلات النقل العام يلتزمون بآداب وقواعد ركوب حافلات النقل العام، وأنها تنظر بعناية لكافة الشكاوى التي ترد إليها من الركاب.

كما حددت الدائرة قائمة بأبرز السلوكيات المرفوضة، والتي تكرر في وسائل النقل العام والتي قد تحدث فيها وفرضت مخالفات مالية على من يقوم بها حرصاً على مواصلة تقديم خدمة مميزة لجميع الركاب وحفاظاً على البنية التحتية للنقل العام.

ومن جانبهم أعرب بعض الركاب عن سعادتهم بالخدمات التي تقدمها دائرة النقل في حافلات النقل العام، وتطورها بشكل مستمر، بينما طالب آخرون بتعديل التواتر الزمني لبعض الخطوط، وتقويم سلوك عدد من سائقي حافلات النقل إذ يقوم بعضهم بالانحراف المفاجئ خلال السير وكذلك الوقوف المفاجئ.

أكد المهندس أحمد عتيق المزروعي، مستشار رئيس دائرة النقل، رئيس فريق النقل بالحافلات والباصات حرص الدائرة على تحسين وسائل النقل العام في مدينة أبوظبي، وعبر الإمارة بأكملها وتطوير مختلف الخدمات لمستخدميها والعمل على تلبية احتياجات الجمهور، ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن غالبية ركاب حافلات النقل العام يلتزمون بآداب وقواعد ركوب حافلات النقل العام، وأن الحافلات تشهد تعاون الركاب حيث تعطى الأولوية للركاب كبار السن وأصحاب الهمم والنساء، مؤكداً أن غالبية مخالفات الركاب تكون سلوكيات فردية قليلة ولا تتكرر بشكل كبير، وأن ما يحتاج إليه ركاب النقل العام هو زيادة أعداد مظلات انتظار الحافلات وهو ما تعكف الدائرة على تحقيقه في إطار مشروع ينفذ على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال: ترد بعض الشكاوى للدائرة من الركاب، كأن يشكو أحد الركاب لعدم وجود أجهزة تكييف في إحدى محطات انتظار الركاب، ولا يكون على علم بأن هذه المحطة معطلة من الأساس، والدائرة تنظر بعناية في كافة شكاوى الركاب التي ترد إليها مستهدفة تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

مخالفات

وأوضحت دائرة النقل في أبوظبي ل«الخليج» أن المخالفات التي يتم تحريرها ضد ركاب حافلات النقل العام تتضمن غرامة 200 درهم في حالة عدم دفع أجرة النقل سواء عن طريق القصد أو نتيجة للنسيان، وأنه في حالة شراء الراكب لتذكرة ثم قرر أنه ليس في حاجة لها وقرر إعادة بيعها يتم تغريمه 500 درهم، مؤكدة على أن حافلات النقل العام تقف في محطاتها المخصصة للوقوف أو المواقف المخصصة لوقوفها في مختلف المناطق والمدن وأن فتح باب الحافلة أو ركوبها أو الترجل منها في غير الأماكن المخصصة لذلك يسفر عن تحرير مخالفة غرامتها 200 درهم.

وأشارت إلى أن حافلات النقل العام التي تنقل الركاب بين مختلف المدن وبين الإمارات تتضمن مقاعد مخصصة للنساء ومقاعد أخرى يمكن استخدامها من قبل النساء والرجال معاً إضافة إلى وجود مكان مخصص للمقاعد المتحركة الخاصة بكبار السن أو أصحاب الهمم أو للعربات الخاصة بالأطفال، مبينة أنها حددت غرامة 100 درهم على من يقوم بإشغال منطقة أو مقعد من المقاعد المخصصة لفئة معينة من الركاب.

وطالبت الركاب بالمحافظة على الحافلات وتجهيزاتها مشيرة إلى تحرير مخالفة تصل إلى 2000 درهم في حالة قيام الراكب بإساءة استخدام أي تجهيزات أو معدات البنية التحتية أو مخالفة إرشادات استعمالها، مشيرة إلى منع اصطحاب الحيوانات داخل الحافلات باستثناء كلب المساعدة المرخص من الجهات المختصة في إمارة أبوظبي للراكب الضرير، حيث تحرر غرامة 200 درهم لمن يصطحب حيوانات لا يسمح بتحميلها في وسائل النقل العام.

تعاون الركاب مسؤولية

ولفتت إلى أن حافلات النقل العام تشهد ازدحاماً لاسيما في أوقات الذروة، وهو ما يزيد من مسؤولية الركاب في التعاون بين بعضهم، من خلال إعطاء الأولوية لنزول الركاب أولاً أثناء توقف الحافلة في المحطة المخصصة لها ثم يتم فسح المجال لصعود الركاب الجدد، مشيرة إلى أنها تفرض عقوبة في حالة إعاقة مرور الركاب تصل إلى 200 درهم.

وأظهرت أنه في حالة قيام الراكب بمزاولة أي نشاط تجاري أو ترفيهي أو أي نشاط آخر في وسائل النقل العام أو في بنيته التحتية دون تصريح، توقع عليه غرامة تصل إلى 1000 درهم، إضافة إلى غرامة 200 درهم في حالة اصطحاب الدراجات الهوائية بوسائل النقل العام التي لا تتضمن مقصورات مخصصة لذلك، وغرامة 200 درهم في حالة تناول الطعام والشراب أو مضغ اللبان أو المواد التبغية وما في حكمها في الأماكن المحظورة في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية 200 درهم، وغرامة 200 درهم في حالة إخراج أي جسم خارج النوافذ أو الأبواب أو وضع الأقدام على المقاعد المخصصة للركاب.

أبرز المخالفات

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ومن جانبهم أكد مفتشو حافلات النقل العام أن أبرز المخالفات التي يقومون بتحريرها هي عدم دفع تمرير بطاقة حافلات أمام اللوحة الإلكترونية المركبة أمام كل باب من أبواب الحافلة الثلاثة، وكذلك مخالفات لركاب لا يحملون بطاقات حافلات من «الأساس» موضحين أن لديهم جهازاً كاشفاً للمخالفات إذ يطلبون من الراكب بطاقته ويقومون بتمريرها على الجهاز الذي يمكن من خلاله معرفة إذ كان الراكب مرر بطاقته وقت دخوله للحافلة أم لا.

وبينوا أن تحرير المخالفات يتم على رقم بطاقة هوية الراكب، وفي حالة كون الراكب أحد زوار الدولة وليس لديه بطاقة هوية يتم تحرير المخالفة على جواز سفره، وفي حال التأكد من مخالفة أحد الركاب للقواعد والاشتراطات الخاصة بركوب الحافلة تتم مطالبته ببطاقة هويته وتحرير المخالفة عليها، مؤكدين على أن عدداً كبيراً من المخالفات التي يقومون بتحريرها ضد الركاب تكون نتيجة عدم معرفة الركاب بمخالفات ركوب حافلات النقل العام.

وأكدوا أن عدد الركاب الذين يتم تحرير مخالفات ضدهم قليل فأغلب ركاب الحافلات ملتزمون باحترام قواعد النقل العام على الرغم من عدم علمهم بمقدار الغرامات التي تحرر ضدهم في حالة المخالفة، كما يقومون بالتعاون مع بعضهم على الرغم من أن قواعد ركوب الحافلات لا تتطلب منهم ذلك، ففي حالة الازدحام يعطي الركاب الأولوية لكبار السن والنساء اللواتي يصطحبن الأطفال، أو النساء الحوامل وغيرها.

الوقوف المفاجئ

وتحدثت ”الخليج 365” مع عدد من ركاب حافلات النقل العام في أبوظبي، وأكد معظمهم أنهم لا يعلمون المخالفات التي قد تحرر ضدهم في حال عدم التزامهم بسلوكيات معينة، وأعرب معظمهم عن سعادتهم بالخدمات التي تقدمها دائرة النقل في حافلات النقل العام، بينما طالب آخرون بتعديل التواتر الزمني لبعض الخطوط، وتقويم سلوك عدد من سائقي حافلات النقل إذ يقوم بعضهم بالانحراف المفاجئ خلال السير وكذلك الوقوف المفاجئ.

وقال فايز فوده، أستقل حافلات النقل العام من وإلى أبوظبي وبني ياس يومياً، وتعد أغلب الخدمات التي يقدمها النقل العام مميزة، وقليلاً ما ألاحظ سلوكيات غير مرغوب فيها من الركاب، إلا أن ما أثار غضبي واستيائي هو تهور بعض قائدي الحافلات، إذ يقود بعضهم ولاسيما الحافلات على سرعات كالمركبات العادية، ولا ينتبه إلى ضرورة تخفيض السرعة في الدوارات.

وأضاف أن سلوك السائقين الذي لاحظه هو عدم التأني من قبل بعض السائقين، وزيادة السرعة أثناء القيادة، لافتاً إلى أنه لم يلاحظ مطلقاً هذا السلوك حينما تنقل بالحافلات بين إمارات الدولة.

واتفقت معه هبة محمود قائلة: ركبت حافلات النقل العام مرة خلال عودتي من عملي، ونظراً لركوبي الحافلة وقت الذروة الذي يتجه الكثير من العمال والموظفين إلى ركوب الحافلات به، أغلقت الإشارة المرورية فتوقف السائق بسرعة كبيرة أسفرت عن ميل الركاب الواقفين على بعضهم وسقوط عدد من هواتف وحقائب الركاب على أرضية الحافلة، ومنذ هذه المرة لا أفضل ركوب الحافلات خلال العودة من عملي إلا في حالة اضطراري لذلك.

استغلال الشاشات

ودعا أحمد مدحت دائرة النقل إلى استغلال الشاشات المزودة بها الحافلات بشكل أفضل، مشيراً إلى أن استخدمها الحالي الذي يلاحظه بصورة يومية يقتصر على عرض مقاطع فيديو توعوية غالباً ما تكون تابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واقترح استغلال هذه الشاشات في توعية ركاب الحافلات بآداب استخدام وسائل النقل العام والسلوكيات المطلوب الالتزام بها، وما يتم فرضه من مخالفات وكذلك إعلام الجمهور بأنواع وقيمة المخالفات التي قد تحرر في حقهم من قبل المفتشين في حال ضبطهم، لافتاً إلى إمكانية استغلال هذه الشاشات أيضاً للأغراض السياحية.

وقال غيث سمير، خدمات حافلات النقل العام مميزة ولا غبار عليها، إلا أنه يمكن تطويرها أكثر من خلال تزويد عدد مقاعد الركاب ولا سيما في الحافلات التي تنقل الركاب بين مناطق وشوارع جزيرة أبوظبي، بينما حافلات التنقل بين المدن لا أعتقد احتياجها لمقاعد أخرى.

ومن جانبه قال السيد ناصر السيد، خدمات حافلات النقل العام مميزة، وخلال ركوبي للحافلات لاحظت قيام المفتشين بجولات بين وقت وآخر لضبط سلوكيات الركاب، بل ويحاول السائقون أيضاً معاونة الركاب بقدر استطاعتهم ولاسيما الركاب الذين يستقلون خط الحافلة لأول مرة ولا يعلمون المحطة التي يجب عليهم النزول فيها، إلا أنني لاحظت صعوبة تواصل بعض الركاب مع السائقين بسبب حاجز اللغة، حيث لا يتقن بعض السائقين اللغة العربية ولا يجيد أيضاً اللغة الإنجليزية.

مخالفات مكررة

وفي ذات السياق أشار محمد عبد السلام إلى أنه يستخدم حافلات النقل العام منذ عام تقريباً بشكل شبه يومي على الرغم من امتلاكه لمركبته ولكنه يشعر بتعب القيادة نظراً لطبيعة عمله مندوباً لدى أحد بنوك الدولة، وأن أبرز مخالفات الركاب التي لاحظها بشكل متكرر هي تناول المأكولات والمشروبات في الحافلات وارتفاع أصوات بعض الركاب بما يسبب إزعاجاً لآخرين، وكذلك تحدث الركاب في هواتفهم بصوت مرتفع يزعج الآخرين أيضاً ولاسيما في الرحلات الطويلة بين مدن أبوظبي وإمارات الدولة.

وأشاد بدور بعض السائقين في ضبط سلوكيات بعض الركاب المخالفين، قائلاً: ذات مرة جلس بعض الرجال في المقاعد المخصصة للنساء إلا أن سائق الحافلة لم ينتظر صعود مفتش لإيقاف هذا السلوك وفرض غرامة على المخالفين وأبلغ المخالفين بنفسه بضرورة رجوعهم إلى المقاعد الخلفية في الحافلة والمخصصة للجميع.

وقال سامح ميشيل: خدمات حافلات النقل العام الجماعي تلبي احتياجات أغلب الركاب، من تواجد الحافلات بشكل دائم، وكذلك أماكن ومحطات انتظار الحافلات المزود عدد كبير منها بمظلات تقي من حرارة الشمس، ولكنني لا أعلم ما هي السلوكيات التي تحرر ضدها مخالفات خلال ركوب حافلات النقل العام.