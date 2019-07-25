شكرا لقرائتكم خبر عن عامر الكندي: إقبال الشباب على العمل الثقافي ضعيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: نجاة الفارس

عامر الكندي كاتب إماراتي شاب من مواليد أبوظبي، صدرت له مؤخراً رواية «غربة النُوير» خلال مبادرة رواق الأدب والكتاب ضمن مهرجان أبوظبي بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ودار نبطي للنشر.

وهو حاصل على بكالوريوس في الشؤون الدولية من جامعة زايد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، يعمل في المجال الدولي، مؤسس ورئيس لنادي الإعلام بجامعة زايد 2012، شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.

كيف كانت بداية رحلتك مع الكتابة؟

كان لديّ ميول لكتابة وقراءة الشعر، وقد تكون الميول الأدبية في الجينات الوراثية لعائلتي، حيث يوجد فيها شاعر قديم معروف هو أحمد بن علي الكندي، وجدّي كذلك شاعر بالفطرة وهو عامر بن سالم الكندي، لقد بدأت أميل للكتابة وأعشقها منذ نهاية المرحلة الإعدادية ثم ظهرت أكثر بالمرحلة الثانوية، كنت أكتب مقالات وآراء وتعليقات قريبة للخواطر، خاصة في المواضيع التي تخص الشباب، وقد نشرت عدداً منها في الصحف المحلية.

حدثنا عن رواية «غربة النوير» ؟

تدور أحداث الرواية في لندن بين الفئات العمرية الشابة التي هي الأكثر تقبلاً وتأييداً لهذا للانفتاح، والتنوع الثقافي الحضاري والفكري، مما يساهم في تعميق فهم الطلبة للعلوم السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة، التي يدور في فلكها محور الرواية، أما أبطال الرواية فهم طلبة عرب يدرسون في جامعة كامبريدج يحاولون قهر الاغتراب، بمناقشة عدة قضايا ومفاهيم معاصرة.

كيف تنتقي كتبك وما المجال المفضل لديك في القراءة ؟

أقرأ في مجالات متنوعة سياسية، اجتماعية، أدبية، أيضاً أقرأ في التاريخ وأحب كثيراً مشاهدة الأفلام الوثائقية التي توثق التاريخ، وأحب الشعر جداً، وكتب المذكرات السياسية.

ماذا عن مشروعك الأدبي القادم؟

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الكتاب القادم عبارة عن تأملات وقصص قصيرة، بصراحة أنا لا أكتب بشكل يومي، الكتابة حالة مزاجية بالنسبة لي، قد أجلس بمكان هادئ على البحر أشرب القهوة وأكتب لساعات متواصلة، وقد يمر شهر دون أن أكتب.

كيف تنظر إلى المشهد الثقافي في الإمارات؟

تدعم قيادتنا الرشيدة الحركة الثقافية، لكن الإشكالية تتمثل في ضعف إقبال الشباب على الانخراط في المجال الثقافي، نتمنى أن تركز المؤسسات الثقافية على استقطاب الشباب وتشجيعهم وتقديم الدعم لأعمالهم وتبني مواهبهم ونتاجهم، خاصة طلبة الجامعات حيث يوجد العديد من المواهب الشابة في مجال الفن والأدب.

ما علاقتك بالفنون الأخرى كالشعر و الرسم والموسيقى والسينما والمسرح؟

بحكم تجربتي في تأسيس ورئاسة نادي الإعلام بجامعة زايد، استقطبنا في هذا النادي طلبة لديهم ميول لجميع هذه الفنون، ولم أكن مجرد متابع فقط، وإنما كنت أيضاً مشاركاً ومن الأعمال الفنية التي أعتز بها لوحة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، شكلناها بحوالي 500 قطعة خشبية من عدة ألوان، وعرضناها في حلبة ياس في الفورميلا 1.

ما أهم التحديات التي تواجهك ككاتب ؟

وجدت تعاوناً كبيراً من دور النشر وتم تقديم أكثر من عرض لنشر روايتي، لم تقابلني تحديات، فالأمور كانت تسير بأريحية ويسر، وأنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات برئاسة الشاعر حبيب الصايغ، ولمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون برئاسة هدى إبراهيم الخميس مؤسسة المجموعة على دعمهم ومساندتهم.

كيف تنظر إلى دور الأدب في مواجهة قضايا الإرهاب والتطرف والجهات المساندة لها ؟

الآداب والفنون تسهم في ذلك وبالنسبة لروايتي «غربة النوير» أيضاً تصب في هذا الموضوع وتدعو للتسامح بشكل غير مباشر، ورغم اختلاف وجهات النظر، وحديّة النقاش والجدال بين أبطالها، إلاّ أن الأمل والزمالة عوامل مشتركة بين المتحاورين.