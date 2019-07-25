دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع VIVO تدعم هاتفها القادم VIVO Z5 بشاحن مميز بقدرة 22.5W ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من شركة VIVO على قدرة شحن 22.5W في شاحن مميز بتقنية الشحن السريع لهاتف الشركة المرتقب VIVO Z5.

أكدت شركة VIVO خلال الفترة الماضية على خططها للإعلان عن إصدار جديد من الهواتف الذكية المتوسطة في نهاية هذا الشهر، حيث أشارت التوقعات إلى أن هاتف VIVO Z5 هو الإصدار المرتقب.

وفي إعلان تشويقي جديد نشر عبر VIVO على Weibo، كشفت الشركة عن صورة لهاتفها القادم VIVO Z5 الذي يدعم شاحن بقدرة 22.5W مميز بتقنية الشحن السريع، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh.

Advertisements

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن هاتف VIVO Z5 سيكون أحد الإصدارات المتوسطة التي تتميز بعمر شحن أطول للبطارية، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف VIVO Z5 يأتي بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.38 إنش، والتي تدعم جودة عرض 2340 في 1080 بيكسل.

كما يدعم هاتف VIVO Z5 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ويأتي بقياسات 159.53 في 75.23 في 8.13مم، مع وزن 189.6 جرام، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 712، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، ويتوفر بلوني الأبيض والبنفسجي إلى جانب الأسود.

المصدر

هذا الموضوع VIVO تدعم هاتفها القادم VIVO Z5 بشاحن مميز بقدرة 22.5W ظهر على التقنية بلا حدود.