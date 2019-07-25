شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تحبط عملية اجتياز 22 شخصا للحدود البحرية باتجاه إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى التونسى من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية، حيث ألقت القبض على 22 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الداخلية التونسية - فى بيان اليوم الأربعاء أن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى التونسى ببنزرت ألقت القبض على 13 شخصا من جنسيات مختلفة من بينهم خمس فتيات، وبالرجوع الى النيابة العامة أمرت بالتحفظ عليهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لمحاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية.



وأضافت أن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية أوقفت اليوم 9 تونسين تتراوح أعمارهم بين 22 و47 سنة كانوا على متن مركب صيد يحاولون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية، حيث أكد الموقوفون - أثناء التحرى معهم - أنهم أبحروا ليلة أمس من ميناء جرجيس بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة فى اتجاه إيطاليا، وقد تمّ تسليمهم إلى وحدات الحرس البحرى بجرحيس لإتمام الإجراءات القانونية ضدهم.