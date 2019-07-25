شكرا لقرائتكم خبر عن العمل السعودية: الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية "مخالف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، أن الإعلان الذى ورد فى إحدى وسائل الإعلام بدولة عربية عن وظائف طبية فى المملكة يعد مخالفاً لأنظمة العمل فى المملكة، مؤكداً أنه يجرى التحقق عنه.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمى على تويتر: "إشارة إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل فى المملكة، تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل فى المملكة وجارى التحقق منه".

وأضافت: "كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع فى التوطين بمختلف المهن والقطاعات".

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