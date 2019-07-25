الرئيس الجزائرى المؤقت يعين قائدا جديدا لقوات الدرك الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء العميد عبد الرحمان عرعار قائدا جديدا للدرك الوطني (تابع للجيش)، خلفا للعميد الغالي بلقصير الذي انهيت مهامه. وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم "وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح اليوم مرسوما رئاسيا، تم بموجبه تعيين العميد عبد الرحمان عرعار قائدا للدرك الوطني خلفا للعميد الغالي بلقصير الذي انهيت مهامه".

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