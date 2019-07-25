شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 إرهابيين شرقى سلسلة جبال سنجار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل ٥ إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار. Advertisements وأوضحت الخلية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي نينا - أن عملية أمنية نفذتها قوة من لواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشرة وفوج طواريء العاشر، وفقا لمعلومات دقيقة لقيادة عمليات نينوى، أسفرت عن مقتل ٥ إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار.

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