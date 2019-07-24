شكرا لقرائتكم جونسون يبدأ عهده متعهداً استكمال "بريكزيت" بأي ثمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن، بروكسيل - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 21:05

تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون استكمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، "مهما كلف الأمر".



واستبق وزراء تسلّم جونسون منصبه، وقدّموا استقالاتهم، فيما حذرت اللجنة المختصة بملف "بريكزيت" في البرلمان الأوروبي من أن خلافة جونسون تيريزا ماي فاقمت خطر "طلاق" من دون اتفاق.

ونُصِب جونسون رسمياً رئيساً للحكومة، بعد زيارته الملكة إليزابيث الثانية. وأعلن قصر بكنغهام أن وزير الخارجية السابق "قبِل عرض جلالتها ونُصِب رئيساً للحكومة". وبات الوزير السابق رئيس الحكومة الرابع عشر في عهد الملكة.

ويخلف جونسون في المنصب ماي التي اضطرت للاستقالة، بعد فشلها في نيل مصادقة مجلس العموم (البرلمان) على اتفاق "بريكزيت" الذي توصّلت إليه مع المفوضية الأوروبية.

جاء تنصيب جونسون بعدما قدّمت ماي رسمياً استقالتها للملكة إليزابيث الثانية اليوم الأربعاء. وحضّت خلفها على إنجاز "الطلاق" مع الاتحاد الأوروبي في "طريقة تصبّ في مصلحة المملكة المتحدة بأسرها".

لكن جونسون تعهد استكمال "بريكزيت" في 31 تشرين الأول "مهما كلّف الأمر"، مشدداً على ضرورة احترام نتيجة استفتاء 2016.

وقال أمام مقرّ الحكومة بعد تكليفه رسمياً بمهماته: "سنبرم اتفاقاً جديداً (مع بروكسيل)، يكون أفضل ويزيد من فرص بريكزيت. لديّ ثقة تامة بأننا سنتمكّن من ذلك خلال 99 يوماً. انتظر الشعب البريطاني ما فيه الكفاية".

وأضاف: "سأتولّى شخصياً مسؤولية التغيير الذي أريد أن أراه. أنسوا شبكة الأمان (الواردة في اتفاق بريكزيت)، انتهى أمرها". وتابع: "الأمر الذي أضعف ثقة قطاع الأعمال ليس القرارات التي اتخذناها، بل رفضنا اتخاذ قرارات".

وزاد: "بريكزيت قرار اتخذه الشعب البريطاني الذي رغِب في أن يضع القوانين الأشخاص الذين انتخبوهم ويستطيعون إخراجهم من مناصبهم. يجب أن نحترم هذا القرار".

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وقبل أن تقدّم ماي استقالتها للملكة، بادر وزراء مؤيّدون للاتحاد الأوروبي إلى تقديم استقالاتهم.

وقال وزير المال فيليب هاموند إن رئيس الوزراء الجديد يجب أن تكون لديه حرية اختيار شخصية "تتوافق تماماً" مع آرائه. كذلك قدّم وزيرا العدل ديفيد غوك والتنمية الدولية روري ستيوارت استقالتيهما.

وتثير رغبة جونسون في الخروج من الاتحاد بأي ثمن في تشرين الأول ومن دون اتفاق، قلق مؤيّدي أوروبا وأوساط الأعمال التي تحضّه على التخلّي عن سيناريو قد يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.

وقال المدير العام لغرف التجارة البريطانية آدم مارشال، مخاطباً جونسون: "تريد الشركات معرفة ما تفعله حكومتكم عملياً، لتجنّب بريكزيت فوضوي في 31 تشرين الأول، سيشكّل مصدر اضطرابات للسكان والتجارة".

في بروكسيل، هنّأ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك جونسون على تولّيه منصبه، مستدركاً أن الاتحاد يريد معرفة "تفاصيل" خطته لـ "الطلاق". وأضاف في رسالة مقتضبة: "أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل".

جاء ذلك بعدما اجتمعت اللجنة المختصة بـ "بريكزيت" في البرلمان الأوروبي، ويرأسها رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتادت، بأبرز مفاوضي الاتحاد في هذا الملف ميشال بارنييه.

وتمسّك الطرفان بموقف بروكسيل القائل بأن الاتحاد لن يعيد التفاوض على الاتفاق المبرم مع ماي. لكنهما أكدا أنهما سيدعمان قادة التكتل، إذا قرروا إعادة صوغ إعلان سياسي غير ملزم مرفق بالاتفاق، للسعي الى تحقيق "مستقبل أكثر طموحاً للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

ووَرَدَ في بيان أصدره الجانبان أن علاقة وثيقة بين الاتحاد وبريطانيا "ستضمن أن تكون شبكة الأمان الإرلندية غير ضرورية".

وحذر جونسون من أن انسحاباً فوضوياً من الاتحاد سيكون "مؤذياً جداً". وأضاف أن خروجاً مشابهاً "لن يخفّف منه أي شكل من الترتيبات أو الاتفاقات الصغيرة بين الاتحاد وبريطانيا". وأكد أنه "لن تكون هناك فترة انتقالية، في حال عدم وجود اتفاق خروج".