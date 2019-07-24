شكرا لقرائتكم عون يعد بتسليم رئيس لبنان المقبل وطنا أفضل: سنتجاوز الأزمة وعلى الجميع تقديم التضحيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 19:02

طمأن الرئيس اللبناني ميشال عون الى "اننا سنتجاوز الأزمة قريبا وسيتحسن الوضح تدريجا، وكل يوم سيكون افضل مما سبقه"، ووعد بأنه "سيسلّم الى رئيس الجمهورية المقبل، وطناً افضل بكثير مما هو عليه اليوم، على صعيد البيئة والوضع الاقتصادي والاجتماعي ايضاً، بعدما كان لبنان منقسماً سياسياً في شكل ادى الى اذية الوطن، فيما بقي اليوم الاختلاف السياسي انما مع اتفاق على كسب الوطن اياً كان الخط السياسي المنتصر".



مواقف رئيس الجمهورية وردت خلال لقاء مفتوح عقده مع نحو 150 طالباً من 30 جامعة لبنانية حضروا الى قصر بعبدا قبل ظهر اليوم (الأربعاء) حيث رحّب بهم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الطلاب والشباب الدكتور بول ضاهر، ووزّع لهم استمارة تضمنت مجموعة اسئلة تناولت هواجس الطلاب والشباب ومطالبهم ورؤيتهم الى بلدهم ومستقبله، ونظرتهم الى المواضيع المطروحة والتي تهمهم، كما تضمنت الاسئلة ملاحظات الطلاب على اداء المسؤولين ودور وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواضيع التي تشكّل اولويات لهم.

وبعد انتهاء الطلاب الجامعيين من الرد على الاسئلة الكترونياً، اطّلع عون على الاجوبة، ثم انتقل الى قاعة 22 تشرين حيث رحب بالطلاب.

الحوار

في مستهل اللقاء دعا عون الطلاب إلى طرح تساؤلاتهم وهواجسهم بكل حرية، لأنهم في النهاية مستقبل الوطن، وهو يسعى كأب لهم إلى تسليمهم البلاد في حالة أفضل مما تسلمها بها، وعليهم أن يعملوا بدورهم على تسليمها بأفضل مما تسلموها بها.

ودار حوار استهل بسؤال حول معاناة الشباب مع البطالة واضطرارهم الى الهجرة، وما اذا كانت هناك حوافز يمكن أن تبقي الشباب في وطنهم، فرد رئيس الجمهورية بالاشارة الى "مرور لبنان حاليا بأزمة كبيرة نتيجة عوامل عدة منها الترسبات المالية المتراكمة نتيجة أخطاء في الحكم، والأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب التي دارت على حدودنا وأدت الى قطع التواصل التجاري بين لبنان والدول العربية، ومشكلة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وما خلفته من انعكاسات على بنيتنا التحتية، واقتصادنا، اضافة الى تأثيراتها على فرص العمل ورفعها لمستوى البطالة الى درجات قياسية فتخطت نسبتها 30 في المئة نتيجة عمل النازحين في مختلف القطاعات، وكذلك تأثيرها على المستوى الأمني وزيادة المشاكل الأمنية".

أضاف:" كل هذه العوامل أثرت علينا في شكل كبير، ولن تتحسن الأمور المعيشية إلا مع تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة التي بدأنا بالفعل العمل عليها، والتي من شانها أن تزيد فرص العمل في مختلف المجالات. ونحن بحاجة اليوم إلى تعاون الجميع لتحقيق النهضة، وعلى الجميع تقديم التضحيات للتخلص من الأزمة الحالية. فاذا لم نضحِ اليوم بالقليل فسنخسر بعدها الكثير".

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وأكد أن "العهد نجح بالفعل في تحقيق العديد من الانجازات ومنها القضاء على الإرهاب في الوقت التي تعيش الدول من حولنا حال عدم الاستقرار، وعلى الخلايا الارهابية النائمة. ثم ان المؤسسات التي يجب ان تكون عاملة بطريقة طبيعية في البلد لم تكن موجودة تقريباً، منها مثلاً الجسم الديبلوماسي حيث أجرينا تعيينات لملء الفراغات الكبيرة فيه، وركزنا ايضا القوى الامنية، واقرينا قانونا جديدا للانتخابات وبات لدينا مجلس نيابي جديد، وقد شاهدنا حيويته في نقاش الموازنة بعدما كان يتم التصديق عليها سابقا في جلسة واحدة. وهناك ايضا الكثير من المشاريع التي يجري العمل عليها حاليا في قطاع المياه والكهرباء وغيرها. واقرينا اخيراً موازنة العام الجاري بعد سنوات طويلة على عدم اقرارها، ما سيمهد لضبط الوضع المالي، وتخفيف العجز في الدولة، وزيادة فرص العمل، وكذلك البدء بتنفيذ المشاريع الانمائية وفقا لمقررات مؤتمر "سيدر"، اضافة الى البدء بخطوات مكافحة الفساد، وعلى سبيل المثال التحقيق الذي يجري في ملف الضمان الاجتماعي، ولجنة مرفأ بيروت، والتدابير التي اتخذت لمكافحة التهرب الضريبي الذي تبلغ نسبته 40 في المئة تقريباً، والحبل على الجرار". وقال: "نعم، نحن نحارب الفساد، ولكننا لا نسعى الى التشهير بالناس. وحتى القضاء بات متحرراً في عمله أكثر من الماضي، وأن الوقت الذي سيبدأ فيه الوضع بالتحسن ليس بعيدا، لأن الاساسيات قد تم تركيزها.

"النظام السياسي ينص على المحاصصة بين الطوائف"

وأوضح ان "النظام السياسي اللبناني ينص على المحاصصة بين الطوائف التي يجب ان نعمل لالغائها من خلال تثقيف تربوي يرتكز الى ثلاثة بنود: اولا، الاعتراف بحرية المعتقد للاخر، ان كان هذا المعتقد سياسيا او دينيا او اجتماعيا او خلافه. ثانيا، الاعتراف في حق اختلاف الاخر حيث ان لكل منا فرادته كما بصماته الخاصة ومنها البصمة الفكرية، وهو حق يحسن الانظمة ويطورها كما يؤدي الى الاختراعات على تنوعها، بالاضافة الى حرية الرأي والتعبير". وقال "ان الحريات كحرية الزواج في لبنان على سبيل المثال تخضع لقوانين مختلفة برغم انه من المفروض توحيد هذه القوانين. ففي مقابل قانون عقوبات واحد هناك قوانين احوال شخصية متعددة تجعل من الافراد وكأنهم منتسبون الى طوائفهم فحسب. ومن هنا ترون ان الاكثرية لم تتحرر بعد في مجال الزيجات من الاديان الاخرى، اما اذا ما وجدت قوانين موحدة وتمتع جميع المواطنين بكل الحريات الفردية فساعتئذ يتحدد مستقبل كل منهم بحسب كفاءته لا وفقا لحقوقه الطائفية". واعتبر ان "الزواج المختلط هو ما يؤمن انتقال المجتمع من الحال الطائفية الى حال المجتمع المدني".

وأكد عون "متابعة القصر الجمهوري لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة عن كثب من خلال عدد من النشاطات التي اقامها في رحابه، وسعيه الى وضع كوتا للتوظيف تكون ملزمة"، لافتا الى وجود قانون بهذا الخصوص منذ العام 2000 لم ينفذ حتى الساعة.

"نعاني من تأثير سلبي للإشائعات"

ولفت عون الى ان وزير الخارجية انشأ "جمعية الطاقة الاغترابية اللبنانية"، بهدف جمع اللبنانيين في الخارج حيث ينتشر لبنان الصغير بمساحته بين القطبين الشمالي والجنوبي... ونحن نعمل على اعادة جمع المنتشرين اللبنانيين وتشجيعهم على العودة الى لبنان اما للزيارة او للبقاء، وقد اثمرت هذه السياسة اذ بات يصل الى لبنان يومياً بين 8 و9 آلاف لبناني من الخارج، اضافة الى السياح الوافدين من اوروبا والذين يقارب عددهم الـ7 آلاف في اليوم الواحد".

وتابع: "يا للاسف، نعاني من تأثير سلبي للإشائعات، اذ يعمد البعض الى تضخيم الامور والمشاكل، ان في موضوع البيئة من حيث تلوث الشاطىء او من حيث الازمة الاقتصادية، وهو ما يؤثر سلباً على الحركة السياحية. صحيح ان التلوث والازمة موجودان في لبنان، ولكنهما ليسا في الحجم الذي يتم تصويره، هناك جزء كبير من الشاطىء اللبناني غير ملوّث، كما ان الازمة الاقتصادية يمكن تخطيها عند اتخاذ الترتيبات اللازمة. ان الإشاعات تنتشر بسرعة وتلقى رواجاً، فيما ليس هناك اقبال كبير على الحقيقة". وذكّر "بالإشاعات التي ادت سابقاً الى افلاس "بنك انترا" على رغم تمتعه بالمكانة المصرفية القوية في ذلك الحين".